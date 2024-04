Parque Orla de Piratininga: concorrendo a prêmio internacional - Alex Ramos/Ascom

Parque Orla de Piratininga: concorrendo a prêmio internacionalAlex Ramos/Ascom

Publicado 25/04/2024 12:13

Niterói - A cidade de Niterói é finalista em uma das sete categorias do prêmio AIPH World Green City Awards 2024. O prêmio é concedido pela Associação Internacional de Produtores Hortícolas (AIPH/IAHP). Em razão da implantação do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP), a cidade é finalista na categoria “Comunidades Inclusivas”. Os vencedores do prêmio serão anunciados em setembro.



A AIPH/IAHP é uma associação comercial dedicada à promoção de produtores hortícolas e realiza festivais ou exposições internacionais de horticultura/flora. A entidade pretende colocar os serviços de flores, plantas e paisagismo em uma agenda global. Os objetivos são estimular o aumento da demanda por árvores, plantas e flores ornamentais em todo o mundo; ser um centro internacional para troca de informações e conhecimento do setor; e liderar as melhores práticas na produção de plantas ornamentais.



A coordenadora do Programa Pro Sustentável, Dionê Marinho Castro, destacou mais um reconhecimento ao Parque Orla Piratininga. “O POP, como finalista na categoria “Comunidades Inclusivas” neste ano de 2024, após as três premiações no ano passado, só vem confirmar que a sociedade planetária almeja o que Niterói está fazendo: aplicar soluções imitando a dinâmica da própria natureza para a recuperação e proteção do meio ambiente envolvendo os habitantes locais, principalmente os jovens”, explicou Dionê Marinho Castro.



Após uma avaliação técnica, foram definidas as três cidades finalistas em cada uma das sete categorias do prêmio. Com o Parque Orla Piratininga (POP), Niterói é finalista na categoria Living Green for Social Cohesion and Inclusive Communities (Viver Verde para a Coesão Social e Comunidades Inclusivas). O objetivo específico desta categoria é unir as populações urbanas e promover o pertencimento, a equidade, a confiança e as relações intergeracionais para prevenir a exclusão, a marginalização e a violência. A AIPH considera que ambientes mais verdes incentivam as pessoas a passar mais tempo em espaços ao ar livre, melhorando a interação social e a coesão comunitária.



A subsecretária do Escritório de Gestão de Projetos (EGP) da Prefeitura, Katherine Azevedo, ressaltou mais um reconhecimento às políticas públicas de Niterói.



“Participar desta premiação realça a capacidade do município em criar políticas públicas que podem ser reconhecidas internacionalmente e que são de fato efetivas. Niterói tem um histórico importante de reconhecimento internacional, sobretudo na área ambiental. O Escritório de Gestão de Projetos tem feito um trabalho efetivo para apoiar os demais órgãos da Prefeitura neste processo e auxiliar na projeção do município em nível global”, disse Katherine Azevedo.



Parque Orla Piratininga

O POP é o maior projeto de soluções baseadas na natureza do país. Ele protege o meio ambiente, trata as águas dos rios e de escoamento superficial, promove a recuperação de uma área por muitos anos degradada e disponibiliza novos equipamentos de cultura e esportes.



O Parque Orla integra o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Com investimento de R$ 100 milhões, o equipamento conta com jardins filtrantes que limpam as impurezas das águas pluviais e das três principais bacias hidrográficas que desaguam na Lagoa de Piratininga, devolvendo água de qualidade para a lagoa.



O Parque Orla tem uma área de 680 mil metros quadrados, incluindo as ilhas do Modesto, Pontal e do Tibau. O projeto também conta com quatro píeres de contemplação e seis de pesca, 10.6 km de ciclovia, 17 áreas de lazer, 3 mirantes e um centro ecocultural voltado para educação ambiental.



O Parque Orla ganhou, em setembro do ano passado, o Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2023 na categoria Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. O Prêmio Firjan de Sustentabilidade reconhece ações bem-sucedidas e destaca as melhores práticas e iniciativas em sustentabilidade desenvolvidas no estado do Rio de Janeiro. Em junho de 2023, o POP foi escolhido pelo “Prêmio Cidades Sustentáveis: acelerando a implementação da Agenda 2030” como o melhor projeto ambiental do país. Em maio, o Parque foi vencedor na categoria “Desenvolvimento Urbano Sustentável e Mobilidade” do LATAM Smart City Awards 2023, entregue no México.