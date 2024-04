Patrulha escolar: Guarda Municipal vai intensificar o serviço em Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 26/04/2024 06:08

Niterói – Para oferecer uma assistência ainda maior aos alunos da rede pública municipal, a Prefeitura vai ampliar o programa Patrulha Escolar desenvolvido pela Guarda Municipal e coordenado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Para garantir que os agentes possam chegar mais rapidamente aos locais, cinco novas viaturas já foram doadas à Prefeitura pelo Ministério da Justiça e estarão em operação nesta sexta-feira (26).

Os agentes se dividirão para atender todas as regiões da cidade. Além das bases fixas, quando necessário para uma ação específica, serão realizadas rondas volantes. Além de patrulhar o entorno das unidades, os Guardas Municipais também intensificarão o ordenamento urbano, mediação de conflitos e realização de palestras educativas sobre vários temas.



“A Patrulha Escolar é uma atividade importante da Guarda Municipal, que oferece tranquilidade e segurança para as escolas do município. É uma atividade que tem grande empatia com os próprios familiares e alunos, aproximando muito a corporação da guarda do cotidiano das pessoas. E agora estamos felizes porque, em parceria com o governo federal, temos novos equipamentos e viaturas para realizar esse trabalho, o que melhora ainda mais nossa capacidade de atuação junto às escolas”, destacou o prefeito Axel Grael.

Os agentes fazem o patrulhamento preventivo das 7h às 23h, de segunda a sexta-feira, no entorno das escolas. Um sábado por mês, quando há dia letivo, as equipes também são mobilizadas para atuar nas unidades.

“Essa é a ampliação da Ronda Escolar, que já está, inclusive, em nosso plano de metas. Faz parte do Escola Mais Segura, um projeto grande que começamos no ano passado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Tem cinco eixos, e este é um deles. Vamos aumentar a presença nas escolas, criamos dentro do nosso setor de inteligência uma área específica para lidar com a questão dos jovens e redes sociais, que abastecerá essas equipes que estarão em contato com as escolas. Porque hoje, quando há qualquer problema, conflitos, disputas, etc., é muito comum o uso de redes sociais. Então, estamos fazendo essa conexão e também ampliando a parte física, aumentando o número de equipes que utilizarão essas viaturas que estão sendo entregues”, explicou o Secretário de Ordem Pública de Niterói, Paulo Henrique de Moraes.

Além do patrulhamento preventivo, as equipes da Guarda Municipal realizam palestras e atividades com alunos e professores sobre o perigo das drogas, bullying e violência escolar, educação no trânsito e até mesmo primeiros socorros.



A escola da rede municipal ou privada que quiser solicitar a realização de palestras pela Patrulha Escolar pode agendar através do e-mail p.e.gcmn@hotmail.com. Em caso de emergência, alunos, pais ou professores podem acionar a Patrulha Escolar através do número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).