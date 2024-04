Rodrigo Neves e Axel Grael: reunião de gestão na Prefeitura - Luciana Carneiro/Ascom

Rodrigo Neves e Axel Grael: reunião de gestão na PrefeituraLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 26/04/2024 05:51

Niterói – A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (25), o 15º Encontro de Gestores. Coordenado pelo prefeito Axel Grael, a reunião teve como objetivos monitorar, alinhar e acelerar ainda mais a execução de projetos e políticas públicas previstas no Plano de Metas Anual de 2024, principal instrumento de planejamento de curto prazo do município. Ao todo, são 178 metas em andamento. Com previsão de execução de 23% dos projetos neste período, a Prefeitura já alcançou a taxa de 27% de realização.



Entre as áreas que mais se destacaram, está a “Niterói Escolarizada e Inovadora”, que prevê ações voltadas à melhoria da educação e da inclusão digital. Uma das metas previstas é a inauguração de quatro Unidades Municipais de Educação e a climatização das 94 unidades existentes (70 já foram concluídas), além da ampliação do acesso da população às Plataformas Urbanas Digitais.



Outra área de destaque é a “Organizada e Segura”, que prevê ações de infraestrutura urbana e segurança. A finalização do Parque Orla Piratininga (POP) e a renaturalização do Rio Jacaré; a urbanização e a realização de obras de contenção de encostas em diversas comunidades; e avanços nas obras do Canal da Lagoa de Itaipu também estão entre os objetivos do Plano de Metas Anual de 2024. Estão previstas ainda a conclusão das obras da Avenida Visconde do Rio Branco e do entorno da Concha Acústica.



"Essa reunião de lideranças é importante neste momento para fazer um balanço do que foi realizado até aqui. Também projetamos as entregas até dezembro. Por ser o último ano da atual gestão, temos muitas entregas a fazer e o alinhamento entre as secretarias e coordenadorias da Prefeitura é fundamental. Nesse encontro, conhecemos mais detalhes dos diversos projetos e orientamos as formas para que possam se integrar. Foi um dia importante para seguirmos juntos com as entregas que a população de Niterói espera", avaliou o prefeito Axel Grael.



A profissionalização e modernização da administração municipal também foram avaliadas durante o Encontro de Gestores, na área “Eficiente e Comprometida”. O tema teve avanços com a preparação dos servidores para atuarem de acordo com a Nova Lei de Licitações e Contratos e a estruturação da Niterói que Somos, a Pesquisa Municipal por Amostra de Domicílios que será realizada com o objetivo de aprimorar a elaboração das políticas públicas municipais. O eixo “Niterói Saudável” também está com as metas avançadas, como a entrega das obras de modernização da Maternidade Alzira Reis e de outras unidades de saúde do município.



Para este ano, também estão previstas entregas como a ampliação da malha cicloviária e do Bicicletário Arariboia; e a reforma da Casa Norival de Freitas. Estão previstos avanços na dragagem do Canal de São Lourenço, que será fundamental para a retomada do setor naval da cidade.



O ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo da Prefeitura, Rodrigo Neves, destaca que o Encontro de Gestores é um instrumento para estabelecer metas e prioridades.



"Estamos praticamente no início de maio e cada um tem que ter dimensão da responsabilidade e do calendário que a gente tem pela frente. Temos muitas entregas para fazer e um esforço na medida do possível e do impossível. Temos hoje uma cidade que tem a melhor situação fiscal do Rio e uma das melhores do Brasil. Temos temas centrais para a população que são a segurança urbana, que tivemos bons resultados com as ações do Niterói Presente e com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp); a saúde; o acolhimento à população em situação de rua com o reforço da conservação da nossa cidade; e a educação", afirmou Rodrigo Neves.

Para o estabelecimento das metas deste ano, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), responsável por estruturar o Sistema de Planejamento de Niterói, realizou um levantamento das principais iniciativas presentes nos planos Niterói Que Queremos (NQQ) e no Plurianual (PPA), nas Leis Orçamentárias (LDO e LOA), nos Planos de Metas anteriores, Planos Setoriais, entre outros. Esse panorama proporcionou um mapa das prioridades para 2024, que foi utilizado pelo prefeito Axel Grael como base para definir as diretrizes específicas a serem entregues por cada órgão do município.



A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói, Isadora Modesto, enfatizou a importância do Encontro de Gestores para acelerar o andamento dos projetos. “Com 27% das metas executadas, superando a previsão inicial de 23%, a administração municipal demonstra comprometimento e eficiência com as entregas para a população. O Encontro de Gestores demonstra sua eficácia no monitoramento das metas, colocando todo o secretariado no mesmo foco”, explicou Isadora Modesto.