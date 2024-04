Dra. Christina Bittar: crescimento da rede de saúde na cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 26/04/2024 19:34

Niterói - Uma pesquisa feita pela Mordor Intelligence, empresa do ramo de análise e consultoria industrial, aponta que o mercado de análises clínicas de saúde deve ter uma alta de 20,96% na Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 2024 até 2029. E nessa ascensão a rede Bittar, que tem mais de 50 anos de fundação em Niterói, expandiu suas lojas.

Agora quem mora no Ingá conta com uma unidade na Rua Dr. Paulo Alves, com 100 m2, e garantia de um serviço de laboratório médico acessível, com rapidez na entrega de resultados e alta qualidade. No bairro vizinho, Icaraí, também foi inaugurada a terceira loja do grupo na região, na Rua Gavião Peixoto, no tradicional Beco do Ouro, em fevereiro deste ano.

A rede é um grupo niteroiense, consolidado na região Leste Fluminense, com uma estrutura técnica completa, executando serviços de análises clínicas, patologia e biologia molecular. A rede médica ainda conta com expressiva capilaridade de atuação domiciliar e unidades de negócio na região Leste Fluminense. “Firmamos o nosso compromisso, e avançamos na nossa missão, com a população niteroiense, e a classe médica, em entregar exames rápidos, acessíveis e com alto padrão de qualidade”, pontuou a diretora médica patologista clínica, Dra. Christina Bittar.