Arrecadação recorde: distribuição do Niterói Solidária já está sendo feita - Luciana Carneiro/Ascom

Publicado 26/04/2024 20:18

Niterói - O Programa Niterói Solidária começou, nesta sexta-feira (26), no Horto do Fonseca, a entrega dos alimentos arrecadados no show do cantor Gusttavo Lima, que aconteceu no dia 14 deste mês no Caminho Niemeyer. O Niterói Solidária atingiu, no show, o recorde de arrecadação de mantimentos em um evento: foram coletadas três toneladas de alimentos.

O programa é coordenado voluntariamente pela primeira-dama do município, Christa Vogel Grael, com a gestão da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e apoio da Defesa Civil, da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e do Grupo Executivo Caminho Niemeyer. Nesta sexta-feira (26), 10 instituições cadastradas no Niterói Solidária através de chamamento público receberam, cada uma, 150 quilos de alimentos não perecíveis. Uma nova entrega de mantimentos está prevista para acontecer na próxima sexta-feira, dia 03 de maio.

O Niterói Solidária direciona os itens de alimentação arrecadados para 42 organizações da sociedade civil que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social. A primeira-dama do município, Christa Vogel Grael, destaca a importância da mobilização alcançada pelo programa. “Sei o quanto é difícil para as organizações da sociedade civil conseguirem apoio para ajudar o público atendido por elas. Por isso, essa rede de solidariedade, que tanto se consolidou em nossa cidade com o Niterói Solidária, é muito importante. Fizemos uma arrecadação recorde de três toneladas num único evento no Caminho Niemeyer, que nos permitiu realizar essa entrega hoje”, pontuou a primeira-dama.

O secretário municipal interino de Direitos Humanos, Luciano Mendonça, ressaltou que o objetivo é ampliar as ações do Niterói Solidária. “Queremos aumentar a quantidade de alimentos arrecadados para que possamos beneficiar um número maior de pessoas através das instituições cadastradas. Vamos espalhar mais pontos de coleta pela cidade”, afirmou o secretário.

Bianca Evangelista Santos, 28 anos, da instituição Braços Abertos, reforçou que o trabalho do Niterói Solidária é fundamental. “O combate à fome precisa ser constante. Esse trabalho que a Prefeitura vem desenvolvendo estimula na sociedade esse movimento de conscientizar a respeito da importância do combate à fome de forma solidária”, concluiu Bianca Evangelista Santos.

O Programa Niterói Solidária foi criado na pandemia de Covid-19 para concentrar doações de alimentos e itens de higiene para as pessoas em vulnerabilidade social. Através do programa, a população doa e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania cuida da logística para que as arrecadações cheguem a quem mais precisa, em uma ação fundamental no combate à fome na cidade. Além dos pontos itinerantes em grandes eventos na cidade, as doações para o Niterói Solidária podem ser feitas diretamente na sede da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, na Rua Prof. Plínio Leite, 86-168 (Caminho Niemeyer), de segunda a sexta, das 9h às 17h. São aceitos alimentos não perecíveis.