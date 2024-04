Johnny Massaro: ator interpreta personagem baseado na historia de Luiz Antonio Mello - Divulgação/Ascom

Publicado 26/04/2024 20:59

Niterói - A cidade, mais uma vez, tem vários de seus pontos turísticos propagado Brasil afora e pelo mundo graças ao longa-metragem “Aumenta Que É Rock ‘n’ Roll”, filme que conta a história da rádio Maldita, dial que nasceu em Niterói e revolucionou a FM brasileira, com exibição nos cinemas, a partir da ultima quinta-feira (25). O filme, cujas cenas foram inteiramente gravadas em Niterói, destacam alguns pontos turísticos como o Parque da Cidade e a Praia de Itacoatiara. A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) é uma das apoiadoras do filme.

Na terça-feira (23), no cinema do Itaipu Multicenter, no maior shopping da Região Oceânica de Niterói, aconteceu a Premiére do filme, reunindo toda produção, elenco e personalidades de Niterói.

André Bento, Presidente da Neltur, destacou a importância da Rádio Maldita. "O filme, além de retratar a grandiosidade histórica da rádio, mostra vários pontos turísticos da cidade, com todas as cenas gravadas aqui, dentre os quais locais como o Parque da Cidade e a Praia de Itacoatiara. Niterói, que já é uma referência em Produção Áudioviosual, com filmes como este contribuem para divulgar a cidade com suas belezas naturais e seus equipamentos turísticos", destaca Bento.

Luiz Antonio Mello, niteroiense, fundador da Maldita (em 1982) é interpretado pelo ator Johnny Massaro e, seu amigo e produtor da rádio, na época, Samuel Wainer Filho, vivido por George Sauma. O longa tem roteiro de L. G. Bayão e direção de Tomás Portella. A Maldita revelou ao Brasil bandas como Blitz, Titãs, Legião Urbana, Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso que, fazem sucesso até hoje, nacional e internacionalmente. Não se pode esquecer de agradecer à Maldita por tocar fitas-demo de bandas da cidade que fizeram história na época, como A Mosca e Saara Saara, e divulgar músicas lançadas pelo importante selo independente paulistano Baratos Afins, como Fellini, Mercenárias e Itamar Assumpção.