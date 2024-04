Bira Marques: através da Rede de Educação, oferecendo espaço de formação para as merendeiras - Divulgação/Ascom

Publicado 27/04/2024 18:42

Niterói - As merendeiras da Rede Municipal de Educação vão ganhar uma nova cozinha experimental para formações e treinamentos. O espaço será organizado no novo Centro de Formação Continuada, que está sendo construído no Barreto.

A novidade foi anunciada pelo secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, nesta sexta-feira (26), durante uma formação com as profissionais sobre alimentação consciente.“Temos feito um importante trabalho com o PROCozinha, adquirindo novos utensílios e reformando cozinhas escolares. A formação é mais um capítulo importante. Estamos preparando esse espaço dedicado às merendeiras no Barreto, para que mais profissionais tenham a oportunidade de participar dos treinamentos, para adquirir mais conhecimento e aprimorar ainda mais o trabalho”, destacou.



O curso de extensão, promovido em parceria com o programa Alimentação Consciente Brasil (ACB), foi oferecido para as merendeiras da Rede Municipal de Educação de Niterói, e abordou temas como alimentação saudável, importância dos nutrientes no desenvolvimento das crianças, identificação do equilíbrio das refeições, entre outros pontos fundamentais para a rotina da cozinha escolar e da alimentação dos alunos.



Durante o encontro, as palestrantes deram orientações sobre o preparo dos alimentos e ensinaram receitas que poderão ser replicadas no dia a dia das escolas, para diminuir a resistência a alimentos de origem vegetal por parte das crianças e jovens. Neste sentido, uma das medidas adotadas pela Rede foi a criação do Dia Da Alimentação Consciente, em toda quarta-feira, quando são oferecidas proteínas que não são de origem animal.



A Educação de Niterói desenvolve o programa há cinco anos. Durante esse período, foram implementadas receitas como estrogonofe de grão de bico, feijoada nutritiva, bolonhesa de lentilha e vitaminas com diferentes vegetais e frutas in natura.



De acordo com o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, a alimentação escolar é parte da prática pedagógica desenvolvida na Rede Municipal. “Niterói é uma referência em alimentação escolar e pioneira em iniciativas como essa, que promovem uma alimentação mais saudável, rica em nutrientes, além de uma educação nutricional e ambiental. Investimos mais de R$ 54 milhões por ano em alimentação nas escolas, com mais de 200 cardápios elaborados por uma equipe de nutricionistas, priorizando alimentos in natura e minimamente processados, contemplando também a agricultura familiar. São hábitos que, além de promoverem um desenvolvimento mais saudável, reverberam nas próprias famílias”, ressaltou Bira Marques.



Com as receitas à base de vegetais, é incentivado o maior consumo de leguminosas, frutas, verduras e legumes pelos estudantes, contribuindo para a construção de hábitos alimentares saudáveis e garantindo o acesso dos alunos a uma maior diversidade de alimentos.



Para a nutricionista Bruna Nascimento, que também é especialista em políticas alimentares da ACB, este é um trabalho coletivo, e é fundamental a participação das merendeiras na introdução dos alimentos no paladar das crianças. “Viajo o Brasil visitando escolas e dando treinamento. Sempre digo o quanto Niterói se destaca na alimentação escolar. Estamos aqui para prover treinamentos a essas profissionais, para que elas desenvolvam nos cardápios escolares de suas respectivas unidades, cada vez mais, alimentos de origem vegetal. É importante fazer receitas com ingredientes variados. Para o dia da alimentação saudável ser mantido a longo prazo, receitas com maior qualidade precisam ser desenvolvidas”, afirmou Bruna Nascimento.



Para incentivar ainda mais os hábitos saudáveis, algumas dicas de substituição foram dadas para as profissionais, como o leite, um alimento rico em cálcio, que pode ser substituído por espinafre, brócolis ou couve.



A merendeira Simone da Silva, que trabalha na Escola Municipal Sebastiana Gonçalves Pinho, no Viçoso Jardim, considerou o treinamento importante para que aprimorar o trabalho realizado nas cozinhas das escolas. “Foi ótimo estar aqui, porque acabamos revendo receitas que já havíamos aprendido e que, com o passar do tempo, nós vamos aprimorando e relembrando alguns truques”, disse Simone da Silva.



Alimentação na Rede

A Educação Niterói, em parceria com a ONG Mercy For Animals, participa do programa Alimentação Consciente Brasil (ACB), que tem como objetivos promover a educação nutricional e ambiental e incentivar hábitos alimentares sustentáveis e saudáveis. Pelo trabalho realizado, em 2017 a cidade recebeu o selo internacional de Alimentação Consciente pelos cardápios saudáveis oferecidos nas unidades da rede.



As escolas de Niterói possuem mais de 200 cardápios elaborados ao longo do ano. Além dos cardápios que atendem aos critérios de safra, faixa etária e modalidade de ensino, outros são elaborados exclusivamente para as crianças que possuem necessidades alimentares especiais. São servidos mais de 100 itens de gêneros alimentícios in natura e minimamente processados, dos quais mais de 60 são frutas, legumes e verduras e muitos oriundos da Agricultura Familiar. Mensalmente, são adquiridos pela Rede de Educação Niterói mais de 22 mil quilos de arroz (parboilizado, polido e integral), mais de 16 mil quilos de feijão (preto, branco e carioca) e 59 mil quilos de carne (bovina, frango, porco e peixe). No total, são ofertadas de duas a quatro refeições para os estudantes: café da manhã, almoço, lanche e jantar.