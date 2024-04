Identificação do cercamento eletrônico: Cisp em ação pela segurança da cidade - Divulgação/Ascom

Identificação do cercamento eletrônico: Cisp em ação pela segurança da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 28/04/2024 09:06

Niterói - Graças ao Sistema de Cercamento Eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), um casal acusado de roubar 11 aparelhos celulares no Centro de Niterói foi preso. Os roubos estavam sendo em série e, além do Centro, eles já haviam praticado os mesmos crimes em Icaraí. Neste sábado(27), eles realizaram mais um roubo no Largo da Batalha, mas não imaginavam que estavam sendo monitorados ao longo da semana pelo Cisp. A prisão foi feita por policiais do Programa Segurança Presente. O casal foi preso na Avenida Jansem de Mello após o monitoramento do Cisp .

Após os roubos ao longo da semana, os Guardas Municipais que atuam no Cisp receberam informações sobre a moto utilizada nos roubos , mas não sabiam a placa. Os agentes de tecnologia e da inteligência treinada conseguiram identificar a moto através das cores e características do sistema aperfeiçoado.

O homem preso já tem dois mandados de prisão por roubo. As imagens da câmera de segurança da loja ajudaram a confirmar que o casal foi responsável pelos roubos. Armados, eles chegaram a ameaçar os atendentes da loja. O registro foi feito na Central de Flagrantes da 76 DP no Centro e estão à disposição da justiça.

Os agentes da Inteligência do Cercamento Eletrônico treinaram a inteligência artificial para ampliar as funções do cercamento e aumentar a percepção das câmeras para ajudar a prender criminosos. As 120 câmeras implantadas em 2019 eram capazes de reconhecer fragmentos de placas, letras e números. Após o treinamento dos robôs, podem reconhecer as cores. A ampliação do sistema entrou em operação em março após um período de testes.

Quase 500 veículos envolvidos em crimes ou clonados foram recuperados graças ao Cercamento Eletrônico, em ações em tempo real , com aviso às forças de segurança que fazem o cerco e efetuam a prisão, ou através de ação de monitoramento de quadrilhas ou envolvidos em crimes para posterior prisão. O Centro conta ainda com 522 dispositivos eletrônicos. O Cisp é uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura para auxiliar as forças de segurança no combate à criminalidade .

O diretor do Cisp, Nilson Cunha, explica que no Machine Learning, os computadores são treinados para analisar dados e identificar padrões, a fim de realizar tarefas específicas ou fazer previsões. Em vez de seguir instruções específicas, os algoritmos de Machine Learning são projetados para aprender com os dados disponíveis e melhorar seu desempenho ao longo do tempo.

“Nós já tínhamos um resultado muito positivo nos últimos anos somente com fragmentos de placas , mas agora com esse treinamento dos robôs, ampliamos nosso sistema e o reconhecimento aconteceu pelas cores. Nossos agentes passaram toda a semana buscando as informações e repassamos para os agentes da polícia. É uma tecnologia de ponta com muitos resultados e vamos ficar de olho", afirma Nilson Cunha.