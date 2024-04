Posto de Vacinação do Mercado Municipal: mais de 2.000 aplicações - Divulgação/Ascom

Posto de Vacinação do Mercado Municipal: mais de 2.000 aplicaçõesDivulgação/Ascom

Publicado 30/04/2024

Niterói - O posto avançado da Prefeitura no Mercado Municipal, no Centro, completou duas semanas e alcançou a marca de aplicação de 2 mil vacinas contra a gripe. No local, são imunizados moradores da cidade que fazem parte do público-alvo da Campanha Nacional contra a doença. O local funciona também aos sábados e com horário estendido até às 19h, e tem recebido a visita de um personagem símbolo da vacinação que interage com as pessoas no local para ajudar e chamar o público: o Zé Gotinha.



Segundo a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, o novo ponto tem por objetivo intensificar a vacinação e aumentar a cobertura vacinal contra a Influenza. “Esse novo ponto no Mercado Municipal é mais uma oportunidade para as pessoas receberem a dose da vacina e se protegerem de casos graves da doença. É fundamental que o público-alvo procure um local de vacinação”, afirma a secretária.



A vacina contra a gripe também é ofertada em todas as Policlínicas, Unidades Básicas e Módulos do Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Realizada em etapa única, a ação contempla idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, e professores do ensino básico e superior.



Também faz parte do grupo prioritário os povos indígenas, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, além de população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.



Público-alvo:



Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores do ensino básico e superior;

Povos indígenas;

Quilombolas;

Idosos com 60 anos ou mais de idade;

Pessoas em Situação de Rua;

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

Trabalhadores Portuários;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade:



Doença respiratória crônica: Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (moderada ou grave); doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); bronquiectasia; fibrose cística; doenças intersticiais do pulmão; displasia broncopulmonar; hipertensão arterial pulmonar; crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.

Doença cardíaca crônica: Doença cardíaca congênita; hipertensão arterial sistêmica com comorbidade; doença cardíaca isquêmica; insuficiência cardíaca.

Doença renal crônica: Doença renal nos estágios 3,4 e 5; síndrome nefrótica; paciente em diálise.

Doença hepática crônica: Atresia biliar; hepatites crônicas; cirrose.

Doença neurológica crônica: Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica. Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: acidente vascular cerebral; indivíduos com paralisia cerebral; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave.

Diabetes: Diabetes mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.

Imunossupressão: Imunodeficiência congênita ou adquirida, imunossupressão por doenças ou medicamentos.

Obesos: Obesidade grau III.

Transplantados: Órgãos sólidos; Medula óssea.

Portadores de trissomias: Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Warkany, entre outras trissomias.

Locais de vacinação:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha.

Policlínica Regional da Engenhoca - Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Unidades Básicas da Engenhoca, Morro do Estado, Centro e Santa Bárbara.

Unidades do Programa Médico de Família da Colônia, Grota I, Ilha da Conceição, Ititioca, Leopoldina, Ponta D’areia, Teixeira de Freitas, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Badu, Bernardino, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Engenho do Mato, Jacaré, Jonathas Botelho, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Vital Brazil e Zilda Arns.



Mercado Municipal de Niterói - Avenida Feliciano Sodré, 488, Centro – das 10h às 19h.