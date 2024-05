Paulo Bagueira: presente na posse do Coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira, do 12. BPM - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói - O 12º Batalhão de Polícia Militar tem um novo comandante. O coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira tomou posse nesta terça-feira (30). Aristheu de Góes Lopes, que chefiava a unidade, está se transferindo para o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, participou da cerimônia de troca de comando.

"Quero parabenizar o coronel Aristheu de Góes por sua ascensão ao comando do Bope e dar boas-vindas ao novo comandante, coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira. Reafirmo o compromisso da Prefeitura de Niterói em continuar o trabalho integrado com as forças de segurança, o que vem ajudando, e muito, a diminuir e manter sob controle os índices de criminalidade em nossa cidade O cercamento eletrônico, as câmeras do Cisp, os investimentos que fizemos ao longo dos últimos anos, desde o primeiro governo do ex-prefeito Rodrigo Neves, são exemplos do esforço municipal nesta área", afirma Paulo Bagueira que lembra ainda parcerias exitosas entre o município e as forças de segurança estaduais.

"Quando o Estado viveu a sua crise mais aguda, não honrando o 13º salário dos seus servidores, estava presidindo a Câmara de Vereadores e aprovamos em tempo recorde uma mensagem executiva do então prefeito Rodrigo Neves, que autorizava o município a assumir tal pagamento para os PMs, policiais civis e Bombeiros que atuaram na nossa cidade. Também lembro da parceria para a implantação do Niterói Presente, onde a Prefeitura assumiu integralmente o financiamento do programa na cidade. São iniciativas que o município, através do prefeito Axel Grael, mantém um canal aberto e diálogo permanente com as forças de segurança, o que reflete na qualidade de vida de nossa população", acrescenta o vice-prefeito.

O novo comandante, coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira, ficou à frente do 25° BPM (Cabo Frio) de 2022 até assumir o 12º BPM nesta terça-feira (30). Durante a posse, ele agradeceu a oportunidade e garantiu que seguirá com o modelo de trabalho em Niterói. "Nós esperamos continuar proporcionando uma melhor segurança pública para as cidades de Niterói e Maricá. Estou muito honrado, estou pronto para esta missão. Trabalharemos com total dedicação, profissionalismo, lealdade, legalidade, para que Niterói tenha um serviço de policiamento militar ostensivo de excelência para nossa sociedade", disse o comandante.