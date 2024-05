Mauricio Guimarães: perda para o jornalismo fluminense - Reprodução/Ascom

Publicado 02/05/2024 10:56

Niterói - O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, em nota, lamentou profundamente o falecimento do jornalista e cinegrafista Mauricio Guimarães e apresentou sentimentos a toda sua família.



"Mauricio Guimarães, respeitado e destacado profissional de Comunicação, tem uma história digna e exemplar. Um querido amigo e companheiro, foi Diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Ética. Mauricio Guimarães, mais do que um cinegrafista, foi um documentarista talentoso, desde quando começou com Herbet Richards e fez a memória dos principais fatos políticos e culturais do Estado do Rio de Janeiro, com detalhes, criatividade e profissionalismo, como bem sintetizou o jornalista Vinícius Martins. O seu acervo é digno de ser preservado não só pelo seu trabalho exemplar como jornalista e cinegrafista, mas pela sua história. Em meu nome, em nome de toda Diretoria do Sindicato e associados, nosso profundo pesar e sentimentos a este querido amigo e companheiro de tantas lutas", declarou Mário Sousa, Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro



Mauricio Guimarães foi o cinegrafista do ex-governador Roberto Silveira e do seu filho, o ex-prefeito Jorge Roberto Silveira. Há registros históricos como o nascimento do Museu de Arte Contemporânea; e a presença de Fidel Castro em Niterói. Fez também registros do programa Uma Luz na Escuridão com o Secretário de Minas e Energia, José Mauricio, durante o governo de Brizola, e registrou vários depoimentos de jornalistas pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro.