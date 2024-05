Inauguração da nova loja Ecosol: economia solidária na cidade - Lucas Benevides/Ascom

Publicado 30/04/2024 18:45

Niterói - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói inaugurou nesta terça-feira (30) no Centro da cidade o Espaço Ecosol. O local é gerido em parceria com o Fórum de Economia Solidária de Niterói e será dedicado à exposição e comercialização de produtos, além da realização de oficinas, capacitações, palestras, debates, reuniões e atividades culturais.

O espaço na Rua José Clemente 33, no Centro, conta com 400 metros quadrados, uma loja no térreo e um espaço educativo no segundo andar. Além do Circuito Arariboia, que possui oito feiras semanais para o escoamento da produção local, a cidade conta agora o Espaço Ecosol para a compra de artesanato, utilidades, vestuários, gastronomia popular, frutas, legumes e hortaliças agroecológicas e orgânicas. Atualmente, são mais de 1800 empreendimentos de economia solidária cadastrados na Casa Paul Singer.

Para o secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, o Espaço Ecosol vai ser mais um instrumento de valorização da produção local, da garantia da geração de trabalho e renda de maneira autogestionária e sustentável. "Para o Circuito Arariboia de Feiras da Economia Solidária, a gente lançou o segundo edital de fomento e, hoje, a gente coroa esse trabalho, até aqui, com a inauguração do Espaço Ecosol, essa loja que tem algumas características que são fundamentais. Aqui, a prefeitura pegou na mão do movimento social e caminhamos juntos, para fazermos um espaço que atendesse a demanda dos trabalhadores. Esse espaço aqui não é da prefeitura, é de todos os militantes da economia solidária da cidade de Niterói. É uma conquista da nossa sociedade", afirmou Elton Teixeira.

As atividades do Espaço Ecosol terão o acompanhamento das equipes do Banco Arariboia. O subsecretário de Economia Solidária, Maicon Carlos, destaca que o novo empreendimento vai gerar mais renda para quem precisa. "Esse espaço é uma demanda do movimento social sendo atendida. Além de gerar renda para os trabalhadores da economia criativa, vai contribuir para levar produtos de qualidade, artesanais e locais para a população", acrescenta Maicon Carlos.