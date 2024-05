Rodrigo Neves: pesquisa indica liderança do ex-prefeito nas intenções de voto para as próximas eleições - Reprodução/Internet

Publicado 02/05/2024 20:33

Niterói - Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói pelo PDT, consolidou a liderança na disputa pela Prefeitura de Niterói. Pesquisa do Instituto Gerp mostra Rodrigo com 46% das intenções de voto contra 18% do principal adversário, o deputado federal Carlos Jordy. A deputada federal Talíria Petrone (PSol) ficou com 7%. Jordy também é o que tem a maior rejeição da sondagem. Um em cada quatro eleitores (24%) não votaria em Jordy de maneira nenhuma. Se as eleições fossem hoje, portanto, Rodrigo Neves seria eleito no primeiro turno.

O levantamento do Instituto Gerp incluiu pela primeira vez o nome de Bruno Lessa (PSD) após ele anunciar a intenção de concorrer à Prefeitura. Lessa somou 3%, abaixo de Talíria Petrone (7%). Na última eleição, quando o prefeito Axel Grael foi eleito no primeiro turno, Lessa concorreu como vice na chapa de Felipe Peixoto (PSD). Hoje, Felipe declarou apoio a Rodrigo Neves. Eleitores que não sabem ou não responderam em quem votariam foram 14% segundo o Gerp.

O Instituto Gerp entrevistou 1250 eleitores em Niterói. A margem de erro é de 2,83% e o intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número RJ-01315/2024.