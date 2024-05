Casa Norival de Freitas: Axel Grael faz vistoria na futura sede do Programa Aprendiz Musical - Luciana Carneiro/Ascom

Casa Norival de Freitas: Axel Grael faz vistoria na futura sede do Programa Aprendiz MusicalLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 02/05/2024 19:19

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, nesta quinta-feira (2), as obras de restauração da Casa Norival de Freitas, no Centro da cidade. O imóvel histórico está passando por uma detalhada recuperação estrutural e reparo das instalações originais. A fachada do casarão está praticamente concluída. As obras de restauração estão sendo realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). A Casa Norival de Freitas será a sede do Projeto Aprendiz Musical. A previsão é de que as obras no imóvel sejam concluídas em dezembro.

O prefeito Axel Grael destacou que a restauração da Casa Norival de Freitas é um orgulho, sobretudo pelo estado em que estava o casarão. “Esse imóvel estava praticamente em ruína, com as suas características arquitetônicas se perdendo. Essa casa é uma referência e um resquício do que foi o Centro de Niterói em outros tempos. Essa casa tem vários detalhes trazidos da Europa como madeiras e telhas. Contratamos uma empresa especializada e muito capacitada. Essa não é uma obra que se faz rapidamente. Ela precisa ser feita com muito amor. Quem acompanha a obra sabe do nível de detalhes e de cuidados da equipe de profissionais. Aqui será um espaço cultural e a sede do Projeto Aprendiz Musical, que é um orgulho de Niterói. O Aprendiz hoje tem 10 mil alunos. Niterói está valorizando sua história, sua cultura e seu patrimônio arquitetônico”, disse.

A reforma do casarão histórico segue as normas do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). Nos fundos do imóvel, está sendo construído um prédio anexo com três pavimentos, onde haverá um centro de convivência com cafeteria, auditório com camarim, sede administrativa, estúdio e um para contemplação do casarão. O investimento da Prefeitura é de R$ 29,1 milhões.

Responsável pela execução da obra, o arquiteto Anderson Miranda ressaltou que, com a fachada praticamente pronta, o foco agora é o interior do imóvel. “Usamos desde o início a metodologia de fora para dentro. Na parte interna, vamos trabalhar com os ladrilhos hidráulicos originais de Portugal, com piso tabuado e forro de lambri. Para finalizar, vamos fazer o prédio anexo, que será um espaço de convivência”, afirmou o arquiteto.

O empresário Márcio Cabral, de 58 anos, é neto de Norival de Freitas. Na infância, ela frequentou o casarão que hoje está sendo restaurado. “Essa casa foi desapropriada em 1977. Agora, entrando nela novamente, tenho uma memória muito grande e muito afetiva dos tempos de infância. É muito bom que a Prefeitura esteja recuperando o casarão e reavivando a memória de Norival de Freitas. Isso é muito importante. Ficamos muito felizes e orgulhosos”, conta Márcio Cabral.

Construído entre 1921 e 1926 e originalmente chamado de Solar Notre Rêve (Nosso Sonho, em francês), o casarão foi idealizado para abrigar o político fluminense Norival de Freitas e sua família. Adquirido pela Prefeitura de Niterói em 1977, foi tombado pelo Inepac. A casa é um exemplar remanescente da arquitetura residencial do início do século XX e representativa da antiga capital fluminense.