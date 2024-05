Vacinação contra gripe: pode ser agendada pelo Colab - Lucas Benevides/Ascom

Vacinação contra gripe: pode ser agendada pelo ColabLucas Benevides/Ascom

Publicado 03/05/2024 05:55

Niterói – A Prefeitura ampliou o público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A partir desta sexta-feira (03), todas as pessoas com 6 meses ou mais poderão receber a dose da imunização nas unidades de saúde. Outra novidade é que a vacinação poderá ser agendada através do aplicativo Colab.



As vacinas estão disponíveis no Mercado Municipal de Niterói, de segunda-feira a sábado das 10h às 19h, além das Policlínicas, Unidades Básicas e Módulos do Médico de Família, de segunda a sexta-feira de 8h às 17h, com entrada nos postos até às 16h30.



A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, destaca a importância da vacinação contra a gripe. “Nessa época do ano é esperado que haja um aumento na manifestação das doenças respiratórias. Uma das medidas importantes nesse período é a imunização contra a influenza, evitando complicações que podem levar a internações e até mortes. Estamos ampliando o público alvo da campanha e orientando que as pessoas agendem a sua imunização pelo Colab ou se preferirem procurem diretamente os postos de saúde para receber a dose”, pontuou a secretária.



A vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses e pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores.



A Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. Frequentemente é caracterizada por início abrupto dos sintomas, que são predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios com tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente dura uma semana e com os sintomas sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante.



Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem três tipos de vírus influenza: A, B e C. A influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias. A influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.



Agendamento – Para realizar o agendamento da vacina basta baixar o aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado.



Locais da vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha.

Policlínica Regional da Engenhoca - Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Unidades Básicas da Engenhoca, Morro do Estado, Centro e Santa Bárbara

Unidades do Programa Médico de Família da Colônia, Grota I, Ilha da Conceição, Ititioca, Leopoldina, Ponta D’areia, Teixeira de Freitas, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Badu, Bernardino, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Engenho do Mato, Jacaré, Jonathas Botelho, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Vital Brazil e Zilda Arns.



Mercado Municipal de Niterói – Avenida Feliciano Sodré, 488, Centro – das 10h às 19h