Prefeito Axel Grael: visitando as obras da UMEI da Ponta D'AreiaLucas Benevides/Ascom

Publicado 03/05/2024 15:27

Niterói - O bairro da Ponta D’Areia está prestes a receber uma nova unidade da rede municipal de Educação. Nesta sexta-feira (03), o prefeito Axel Grael, ao lado do secretário municipal de educação, Bira Marques, acompanhou uma vistoria na Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) que será inaugurada ainda em maio. A previsão é que a nova escola abra cerca de 120 vagas.

Localizada ao lado da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, a UMEI será um complemento ao sistema de educação para crianças na região. Agora, além das aulas para o ensino fundamental, que conta com 192 alunos, e da UMEI de Portugal Pequeno, as famílias vão poder contar com o apoio da nova creche. O investimento é de R$2,8 milhões. O prefeito Axel Grael, que acompanhou o processo das obras desde a ordem de início, comentou sobre a importância do aumento estratégico das escolas na cidade.

“Ao todo, vamos entregar quatro escolas oferecendo cerca de 600 vagas novas para a cidade de Niterói. As obras estão em andamento e estamos aqui com um efetivo grande trabalhando para que a gente possa entregar essa escola ainda esse mês. Pensamos na expansão da rede de forma estratégica, levando escolas para as áreas onde há mais necessidade. Com muito empenho, vamos poder oferecer o melhor serviço para a nossa população!”, celebra o prefeito.

A unidade terá seis salas, das quais cinco serão destinadas para aulas gerais e uma será equipada com recursos multidisciplinares. Realizada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA), a obra ainda conta com amplo refeitório, equipado com cozinha e despensa, além de área verde, quadra e recursos de acessibilidade. Recentemente, foram concluídas a instalação da estrutura metálica e o emboço do último pavimento, que, neste momento, recebe a colocação de revestimentos internos e o trabalho de pintura.

O secretário de educação, Bira Marques, explicou mais sobre as mudanças na rede municipal. “É muito gratificante dar conta do compromisso que fizemos de ampliar a oferta de vagas nesta região. Além da Ponta D’Areia, outros bairros de Niterói também serão contemplados com novas unidades, como Jurujuba, Barreto e Fonseca. Além disso, também homologamos nosso concurso público para aumentar o número de profissionais da educação pública de Niterói. Estamos avançando e tenho certeza de que estamos cada vez mais próximos de garantir que nenhuma criança da nossa cidade fique fora da escola!”, prevê o secretário.

Além desta unidade, as obras da UMEI de Jurujuba estão em fase de acabamento final. A unidade terá 140 vagas para a cidade de Niterói e será inaugurada neste mês de maio com acessibilidade, estrutura adaptada a padrões de sustentabilidade, placas de energia solar, elevador, sala de multimeios e muito mais. Também será inaugurada ainda este mês a UMEI do Barreto, com 250 vagas para a Educação Infantil. O espaço também abrigará um centro de treinamento para os Jogos Escolares de Niterói (JEN). A ideia é fortalecer a participação da Rede Municipal de Educação na competição, além de oferecer um treinamento de alta performance para formar futuros atletas. O centro também será um polo de tecnologia e conhecimento, com clube de robótica, de matemática e ciências para investir na garotada, e um centro de formação continuada para os profissionais de educação de Niterói.



A Zona Norte também receberá uma nova UMEI no Fonseca. O imóvel, onde funcionava uma escola privada, está sendo reformado para atender, em tempo integral, mais 120 estudantes da rede municipal.