Ação Animal: saúde para os pets do Vital Brazil - Luciana Carneiro/Ascom

Publicado 03/05/2024 18:28

Niterói - Com serviços para a saúde e segurança dos animais, a Prefeitura de Niterói realiza mais uma edição Ação Animal pelos bairros da cidade. Neste sábado (4), das 9h às 13h, a Praça Vital Brazil, em Icaraí, vai ser ponto de aplicação de 100 microchips em cães e gatos, vacinação antirrábica e orientações veterinárias. A iniciativa, que acontece através da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA), órgão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, já cadastrou mais de cinco mil animaizinhos no serviço.

Desde 2022, a Ação Animal percorre todas as regiões de Niterói em busca de informações sobre tutores e pets da cidade. Além de oferecer os serviços da microchipagem, vacina e orientações, a iniciativa armazena informações do responsável, como referência e endereço, o histórico de vacinação do animal, dados sobre nascimento e eventual castração. É por meio dessas atuações complementares que a CEDA, o Centro de Castração de Animais Domésticos (CCPAD) e o Castramóvel usam a tecnologia para promover segurança e combater o abandono de bichinhos.

O coordenador da CEDA, Marcelo Pereira, explica como a ação ajuda em casos de animais perdidos ou deixados nas ruas. “O chip que oferecemos funciona por toda a vida do animal e cada um gera registro único num cadastro internacional que veterinários têm acesso. Com o leitor de microchip, que a população encontra aqui no CCPAD e em boa parte das clínicas veterinárias, é fácil achar o tutor caso algum animal seja encontrado desacompanhado. Em complemento, a nossa Coordenadoria ainda disponibiliza uma medalhinha com QR code que, quando ativado, envia um aviso para o celular do tutor cadastrado no sistema. Assim, com a medalha na coleira e o registro do chip, os moradores de Niterói podem ficar tranquilos com a segurança de seus bichinhos”, explica o coordenador.

A aplicação do chip não tem nenhuma contraindicação. O animal não precisa estar anestesiado ou com um bloqueio local e o procedimento acontece com uma seringa específica. O processo é indolor para os pets e a sensação equivale a de uma vacina. Para participar da iniciativa, que é voltada para moradores de Niterói, é só apresentar os documentos do tutor do animal e comprovante de residência e estar com o pet no local. O cadastro é feito na hora e são distribuídas 100 vagas para microchipagem, uma vaga por CPF.



SERVIÇO:



Data: Sábado, dia 04 de maio de 2024

Horário: 9h às 13h

Valor: Evento gratuito

Local: Praça Vital Brazil

Endereço: Rua Maestro José Botelho - Vital Brazil