Meia Maratona de Niterói: agitando adultos no sábado e crianças no domingoDivulgação/Ascom

Publicado 03/05/2024 15:33

Niterói - Na manhã de sábado (04), cerca de 2.500 corredores vão tomar conta da orla de Niterói, passando entre o Caminho Niemeyer e a Praia de Charitas. Os atletas, que participam da 6ª Meia Maratona de Niterói, começam a disputa às 5h35 com o pelotão de elite dos 21km. Além das categorias tradicionais para adultos e crianças, a festividade oferece 2,5km na modalidade caminhada, passeio gratuito de balão, área de recreação, apresentações de dança e espaço gastronômico para os participantes.

Os pontos de largada e chegada de todos os pelotões é o Caminho Niemeyer. Os atletas dos 21 Km largaram às 5h35 e seguiram pela orla, com ida e volta até a Praia de Charitas. O pelotão dos 12Km largará às 6h, com ida e volta até o final da Praia de Icaraí. A largada dos 6Km acontecerá às 6h15 com retorno no Museu de Arte Contemporânea (MAC). Os caminheiros largam às 6h30 para seguir até a Praça Araribóia de onde retornam para o Caminho Niemeyer.

“As provas de corrida de rua são competições importantes pela característica democrática. Permitem a participação de atletas ecléticos e em diversos patamares de preparação, desde os de elite aos amadores e as crianças. O Município incentiva a prática esportiva em todas as idades, o que é fundamental para a saúde física e mental. Esporte, sem dúvida, é vida, e em Niterói, viver bem é nossa prioridade”, afirma o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart.

O prazo máximo para a conclusão das provas é de até quatro horas e todos os atletas que encerrarem o percurso dentro desse tempo, portando o número de peito e chip da competição, terão direito à medalha de finisher. Os primeiros atletas que cruzarem a linha de chegada, independente de tempo, receberão troféu e inscrição para a Meia Maratona 2025. Os três primeiros colocados por faixa etária nos percursos de 21Km, 12Km e 6Km receberão também medalhões, sendo que para os classificados do 1º ao 5º tempo no percurso de 21Km caberá, ainda, prêmio em dinheiro. Haverá premiação também para as três maiores equipes.

No domingo (5), será a vez da categoria kids, para a faixa etária de 2 a 14 anos, com início às 8h. Todas as provas serão disputadas internamente, no Caminho Niemeyer. A primeira largada será a de 400m para crianças de 14 e 13 anos seguida do pelotão entre 12 e 11 anos, que correrá a mesma distância. Entre 10 e 9 anos, a corrida será de 300m; de 8 a 7 anos, de 200m; de 6 a 4 anos, de 100m; e de 3 a 2 anos, de 50 metros. Não haverá premiação na categoria kids, todos os participantes receberão medalhas.

A 6ª Maratona de Niterói é uma realização da 3ª Eventos, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da secretaria municipal de Esportes e Lazer e do Caminho Niemeyer, e com o patrocínio da Soter Engenharia.