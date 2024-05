Meia Maratona de Niterói: sucesso no final de semana da cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 06/05/2024 06:24

Niterói- O colombiano Ronald Jefferson foi o grande campeão da 6ª Meia Maratona de Niterói ao cruzar a linha de chegada dos 21Km com o tempo de 1h05m48s. Na categoria feminina, a também colombiana Laura Espinosa fez o melhor tempo, 1h16m27s. Ambos bateram o recorde da prova em suas categorias para o percurso de 21Km. O evento teve o apoio da Prefeitura de Niterói e terminou neste domingo (5) com provas da categoria kids no Caminho Niemeyer.



O podium principal reuniu, ainda, na categoria feminino dos 21Km, Mirlene da Silva dos Santos (2º lugar) e Glauciele de Oliveira de Souza (3º lugar), que foi campeã em 2023. No masculino, o 2º melhor tempo foi de Alequessandro Paula da Silva e o 3º lugar ficou com Mario Cesar de Moura.



Secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart define a Meia Maratona de Niterói como uma corrida bem democrática, que abrange não só os 21 quilômetros, que é a característica da corrida, como outros percursos com menor distância. Para ele, Niterói é uma cidade propícia para esse tipo de esporte, e por ser democrático também com os percursos, é democrático na modalidade.“É uma modalidade que é só botar um tênis e uma bermuda que você consegue correr, então é mais fácil. E a Secretaria de Esporte está sempre ajudando todos os eventos que acontecem. Tem em torno de vinte e cinco a trinta corridas por ano em Niterói, e em setembro teremos a Maratona de Niterói”, destacou o secretário.



Moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Laura Espinosa participou pela primeira vez da Meia Maratona de Niterói, cujo percurso classificou como difícil e desafiador. “É a primeira vez que participo da Meia Maratona de Niterói. Eu gostei muito. O percurso é bastante difícil e desafiador, e as meninas são bastante fortes. Mas gostei bastante da corrida. A organização é muito boa. Está tudo incrível”, disse a atleta que integra a equipe de assessoria esportiva Corre Comigo.



Da mesma equipe e também de Duque de Caxias, o militar e professor de educação física Ronald Jefferson já participou três vezes da prova, sendo campeão em 2019 e vice-campeão em 2018. Ele corre há 12 anos e treinou bastante para a disputa. “Eu amei a prova. É a minha terceira participação na Meia Maratona de Niterói. Tive a oportunidade de ser campeão uma vez aqui, fui segundo em outra oportunidade e, agora, conquistei novamente o primeiro lugar. Eu treinei bastante para poder chegar aqui e fazer uma boa prova. Deu tudo certo, comemorou.



Cerca de 2,5 mil maratonistas participaram da prova deste sábado, que contou, ainda, com percursos de 12km e 6km, além da caminhada de 2,5Km. Nas provas dos 12km, Kelly Souza Rodrigues chegou em primeiro lugar, na frente de Roberta Gaspar D’Aquino e Alessandra da Silva Ferreira. No masculino, Wellington Luis Santos Conceição foi o destaque e venceu a disputa, superando Rodrigo Ferreira Barreira de Faria e Gilvan Santos Silva, que ficaram com o vice-campeonato e o terceiro lugar. Na disputa de 6km, Sandra Martins cruzou a linha de chegada na frente de Joice Lima Pereira e Isabele Carneiro. No masculino, o pódio foi de Felipe de Freitas, Vitor Hugo Oliveira Rangel e João Vitor Justino.



Os participantes largaram e chegaram no Caminho Niemeyer com percursos distintos conforme a categoria, até as praias de Charitas e Icaraí, o Museu de Arte Contemporânea e a Praça Arariboia. O prazo máximo para a conclusão das provas foi de até quatro horas e todos os atletas que encerraram o percurso dentro desse tempo, portando o número de peito e chip da competição, ganharam a medalha de finisher.



Os primeiros que cruzaram a linha de chegada, independente de tempo, receberam troféu e inscrição para a Meia Maratona 2025. Os três primeiros colocados por faixa etária nos percursos de 21Km, 12Km e 6Km receberam também medalhões. Para os classificados do 1º ao 5º tempo no percurso de 21Km coube, ainda, prêmio em dinheiro. Houve premiação também para as três maiores equipes.