Presidente da Firjan Leste Fluminense: Ricardo Fernando Guadagnin - Vinicius Magalhaes

Presidente da Firjan Leste Fluminense: Ricardo Fernando GuadagninVinicius Magalhaes

Publicado 07/05/2024 06:22

Niterói - Os municípios da Região Leste Fluminense acompanharam os resultados positivos de geração de emprego no estado. De acordo com a análise da Firjan, feita pela plataforma Retratos Regionais, o saldo acumulado das 16 cidades da região teve um aumento de 209% na oferta de postos de trabalho, de janeiro a março deste ano (+5.195), se comparado com 2023 (+1.680). No período, o crescimento também é observado em todo o Rio de Janeiro, com a criação de 43.364 vagas, resultado maior que em 2023, que teve 31.470. A federação aponta para o melhor primeiro trimestre desde 2020, início da série do Novo Caged, usado como base para a análise.

Os resultados foram puxados pelos registros de março. Em 2024, em todo o estado, foram 24.466 contratações no mês. Na análise regional, depois da Capital, o Leste Fluminense foi o que mais gerou empregos no período, com 3.472 novas vagas, o que representa 48% a mais que março do ano passado. Niterói foi segundo município, do ranking estadual após a Capital, com maior número de contratações formais na análise mensal, concentrando 1.673 vagas na região.



“Os registros nos mostram a cada período o potencial de crescimento da região que vem contribuindo com a economia do estado. O Leste segue em uma série histórica positiva, resultado do desempenho do mercado diversificado que temos pelos municípios da região”, destaca o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin.



Na análise por setor, Serviços foi que que mais se destacou na Região Leste. Foram geradas 2.848 vagas, maior parte delas para Atividades de Atenção à Saúde Humana (+1.043), Educação, considerando contratações para o Ensino Infantil, Fundamental e Superior (+550), Construção de Edifícios e Incorporação de Empreendimentos Imobiliários (+265), Transporte Terrestre (+205) e Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas (+200).



O setor da Indústria (+305) foi o segundo maior contratante da região, com atividades ligadas à Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos Elétricos, Construção de Embarcações e Estruturas Flutuantes, Construção de Peças de Vestuário, de Estruturas Metálicas e Coleta de Resíduos Não Perigosos. Os setores do Comércio (+182) e Construção (+139) foram os que também tiveram registros de contratações em março no Leste.



Na análise trimestral, o setor Industrial também se destaca no estado



O setor Industrial (+15.854), que contempla as indústrias de Transformação, Extrativa, Construção e os Serviços Industriais de Utilidade Pública, foi o segundo maior contratante do estado no ano. Os segmentos ligados à Construção (+9.623) foram os principais destaques, junto com Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+1.868). A Agropecuária (-119) e o Comércio (-6.526), por sua vez, acumularam saldo negativo nos primeiros meses de 2024.

Perfil das contratações



Das 43.364 vagas criadas neste ano no estado do Rio de Janeiro, 30.560 (70,4%) foram para trabalhadores com Ensino Médio. Para os trabalhadores com escolaridade de nível superior, foram 8.750 (20,2%) vagas.



Na análise por famílias ocupacionais, os profissionais mais demandados no primeiro trimestre foram Agentes, assistentes e auxiliares administrativos (+6.854), Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações (+5.944), Ajudantes de obras civis (+3.265), Professores de nível médio na educação infantil (+2.782), Alimentadores de linhas de produção (+1.926), Professores de nível médio no ensino fundamental (+1.575), Inspetores de alunos e afins (+1.539), Técnicos e auxiliares de enfermagem (+1.344), Porteiros, vigias e afins (+1.338) e Recepcionistas (+1.281).

Na média do trimestre, o salário de admissão do estado do Rio de Janeiro ficou em R$ 2.167,61. Entre os setores, destaque para a Indústria (R$ 2.483,19) e para o setor de Serviços (R$ 2.239,12). Os salários médios de entrada na Agropecuária e no Comércio foram de R$ 2.047,13 e R$ 1.734,46, respectivamente.