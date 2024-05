Axel Grael: participano de aulão do Programa Aprova Jovem - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 07/05/2024 05:57 | Atualizado 07/05/2024 05:57

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou nesta segunda-feira (6) do primeiro aulão do projeto Aprova Jovem, que aconteceu no auditório do Caminho Niemeyer, no Centro. A Prefeitura está oferecendo o pré-vestibular gratuito através de uma parceria da Coordenadoria de Políticas da Juventude e o Descomplica, para jovens entre 16 e 29 anos que queiram ingressar numa faculdade. São 500 vagas. É possível fazer a inscrição pelo link https://bit.ly/aprovajovem2024 até o dia 10 de maio.

O chefe do Executivo participou da aula e levou uma mensagem de otimismo para os jovens. Ele lembrou que a Prefeitura já atendeu mais de 20 mil jovens em diversos programas inclusivos na cidade, entre eles o Niterói Jovem EcoSocial, e projetos esportivos. “É muito comum nesta fase, o jovem não saber exatamente o quer fazer na vida. Quando se é jovem ainda estamos descobrindo nossas paixões e interesses. É um processo natural de autodescoberta. Essa oportunidade do pré-vestibular gratuito pode fazer muita diferença no futuro de vocês. Acreditamos na educação e em projetos como esses para ajudar o futuro dos niteroienses, então aproveitem, não desistam e sigam em frente”, orientou Grael.

A coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude, Luísa Assumpção, destacou a importância para os jovens terem esse apoio. “Acreditamos que o acesso ao ensino superior como direito de todas e todos. O Aprova Jovem busca fazer valer esse direito, dando oportunidade de estudo e preparo aos jovens de menor condição de renda para enfrentar o desafio do Enem e alcançar o sonho do acesso à universidade pública. Estaremos aqui para ajudar a vocês e seus familiares nesse processo”, reafirmou a coordenadora.



As bolsas são focadas nos jovens de 16 a 29 anos que moram ou estudam em Niterói. Mais informações sobre o projeto pelo WhatsApp 21 966557693 ou Instagram @cppjniteroi.