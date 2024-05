Prefeitura de Niterói: convocando aprovados no concurso da Educação - Reprodução/Internet

Publicado 08/05/2024 17:28

Niterói - A Prefeitura publicou no Diário Oficial desta terça-feira (07) a primeira convocação de 197 aprovados no concurso público da Educação. Os profissionais chamados também vão compor as equipes nas quatro unidades que serão inauguradas neste mês. Em breve serão publicados novos chamamentos do cadastro de reservas.“A convocação é mais um passo para ampliar o quadro de profissionais na rede municipal. Seguimos comprometidos com uma educação de qualidade, fazendo com que a nossa cidade seja cada vez melhor para as nossas crianças”, afirmou o prefeito Axel Grael.Nesta primeira convocação, estão sendo chamados profissionais para os cargos de professor I, professor de apoio especializado, pedagogo, assistente social, contador, psicólogo, professor II - língua inglesa, espanhola, francesa, portuguesa, arte, ciências, educação física, geografia, história, matemática, agente de coordenação de turno e agente de administração educacional.“A chegada dos novos profissionais será essencial para ampliar nossos quadros e melhorar ainda mais a qualidade da educação pública de Niterói, sobretudo na educação especial. A realização do concurso público reflete esse compromisso da nossa cidade em ofertar um ensino emancipador, que transforme a vida das nossas crianças”, disse o secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques.O concurso da Educação é o segundo na cidade que garante o cumprimento da lei de cotas raciais, garantindo a reserva de 20% das vagas para a população negra.Os candidatos convocados deverão comparecer no auditório da Fundação Municipal de Educação (Rua Visconde do Uruguai, 414) nos dias e horários estipulados no edital, conforme o cargo em que foram aprovados, munidos da documentação exigida. O candidato que não comparecer na data estabelecida deverá se apresentar na Superintendência de Gestão de Pessoas, impreterivelmente, até 22 de maio.O edital de convocação com todas as informações está disponível no Diário Oficial do Município, através do link https://www.niteroi.rj.gov.br/wp-content/uploads/do/2024/05_Mai/07.pdf 1.1- Para o cargo de Professor I - Ampla concorrência, pessoas com deficiência e vaga reservada a negrosData: 10/05/2024Horário: 09:00h1.2- Para o cargo de Professor I de Apoio Educacional Especializado - Ampla concorrência, pessoas com deficiência e vaga reservada a negrosData: 10/05/2024Horário: 13:00h1.3- Para os cargos de Pedagogo - Ampla concorrência e pessoas com deficiência – Assistente Social, Contador, Professor II Arte - Ampla concorrência e pessoas com deficiência - Ciências, Educação Física - Ampla concorrência, pessoas com deficiência e vaga reservada a negros - Geografia, Historia, Língua espanhola, Língua francesa, Língua inglesa - ampla concorrência e pessoas com deficiência - Língua portuguesa - ampla concorrência, pessoas com deficiência e vaga reservada a negros - Matemática - ampla concorrência e pessoas com deficiência - e Psicólogo