Recapeamento no Fonseca: obras em andamento na Alameda São BoaventuraLeonardo Simplicio/Ascom

Publicado 08/05/2024 17:53

Niterói– Uma das principais ligações da Zona Norte ao Centro de Niterói, a Alameda São Boaventura, no Fonseca, está passando por recapeamento. O trabalho, realizado pela Prefeitura de Niterói, é iniciado diariamente no período noturno e encerrado antes do amanhecer para minimizar o impacto no trânsito. A previsão é a de que todo o serviço esteja concluído em quatro semanas, a depender das condições climáticas

Os reparos na via serão realizados em toda a extensão da Alameda em ambos os sentidos, nas pistas destinadas aos veículos de passeio. No caso das faixas exclusivas para ônibus, as mesmas já foram recapeadas recentemente e não precisarão passar pelo serviço.

Executadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA), as obras de restauração de asfalto já contemplaram vias de toda a cidade, como os bairros do Centro, Santa Rosa, Icaraí e Pendotiba. Além das obras no Fonseca, a Estrada Washington Luiz, principal via de Pendotiba, passa por recapeamento em três quilômetros de extensão. A Rua Mário Viana, em Santa Rosa, a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e a Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, também receberam melhorias.