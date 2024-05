Niterói: ajuda solidária ao Rio Grande do Sul - Reprodução/Internet

Niterói: ajuda solidária ao Rio Grande do SulReprodução/Internet

Publicado 08/05/2024 17:53

Niterói - A Prefeitura está enviando técnicos e veículos da Defesa Civil ao Rio Grande do Sul para apoiar os municípios atingidos pelas chuvas. Na manhã desta terça-feira (07), um comboio com 2 carros da Guarda Municipal, 1 da Defesa Civil, 2 jet-skis, 6 pilotos com equipamentos de salvamento seguiu para o Estado. A equipe de Niterói ficará baseada em Porto Alegre e vai ajudar na coordenação da logística de recebimento de equipamentos e itens de ajuda humanitária.



O subsecretário de Defesa Civil, Vitor Queiroz, está no comando do comboio, que conta também com o ex-secretário de Defesa Civil de Niterói e coronel dos Bombeiros, Walace Medeiros, além de Gabriel Sampaio, surfista de Big Waves e do empresário Rudinei Paludo - que possuem amplo conhecimento da região afetada pela enchente.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, que é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e presidente da comissão de Cidades Atingidas e Sujeitas a Desastres (CASD), participou nesta segunda-feira (06), de um encontro com mais de 40 representantes para entender as necessidades mais urgentes das cidades e planejar a estratégia de envio de recursos físicos (doações) e humanos.



Axel Grael lamentou a situação nas cidades do sul e colocou à disposição recursos da Defesa Civil de Niterói que já tem experiência em auxiliar cidades vítimas de calamidades como aconteceu em Petrópolis e na Bahia.



“Estamos acompanhando as notícias com muita preocupação, com muita vontade de realmente colaborar de alguma forma. Niterói está aqui à disposição para ajudar. Sabemos o tamanho do desastre que está acontecendo em tantos municípios do Rio Grande do Sul e que, numa situação de contingência como essa, a logística é a grande dificuldade e o grande desafio. Nós temos experiência em situações como essa e poderemos usar a expertise para somar aos esforços durante as chuvas e também na fase seguinte de verificação dos danos com a ajuda dos nossos engenheiros”, explicou o prefeito.



Niterói Solidária

A Prefeitura, em colaboração com os polos gastronômicos de Jardim Icaraí, Piratininga e São Francisco & Charitas, e a iniciativa Niterói Solidária, lançou, nesta terça, uma campanha de arrecadação de donativos destinados às vítimas das recentes chuvas no estado do Rio Grande do Sul.



A campanha vai arrecadar cestas básicas, água potável, ração para animais de estimação e produtos de higiene pessoal, visando fornecer suporte essencial às comunidades afetadas pela calamidade.



Os locais designados para a coleta dos donativos são os restaurantes Bendito Gastrobar, em São Francisco, o Da Carmine, em Icaraí, e Queen Oceânico, em Piratininga. A arrecadação acontece no horário de funcionamento dos restaurantes.



Esta ação solidária integra os esforços contínuos da campanha Niterói Solidária e da Prefeitura em promover o apoio mútuo e a solidariedade em momentos de necessidade.