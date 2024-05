Dia das Mães: comemorado com promoções em Itaipu - Reprodução/Internet

Publicado 08/05/2024 18:35

Niterói - O Dia das Mães no Multicenter Itaipu vai proporcionar o momento de autocuidado que toda mãe merece. No dia 12 de maio, o mundo se une para celebrar aquelas que nos deram amor incondicional, orientação e apoio ao longo de nossas vidas: as mães. O Dia das Mães é uma oportunidade especial para reconhecer e homenagear essas figuras incríveis que desempenham papéis tão importantes em nossas vidas.

Pensando nisso, o Multicenter Itaipu realiza uma campanha especial no programa Clube+ Multicenter até este domingo (12), um benefício em forma de autocuidado que toda mãe merece. Os participantes poderão trocar 800 pontos no programa por um estojo de sabonetes Floral Lemon, da Madressenza. Uma combinação perfeita que une o encanto de flores e frutas, com aroma suave, que desperta a parte sensorial, proporcionando vitalidade para o corpo e a mente.

O benefício estará disponível para resgate até 12 de maio, sujeito à término do estoque. Para ter acesso, ao cupom, o cliente precisa estar cadastrado no app do Multicenter com pontuação válida, no momento do resgate. O balcão para troca estará localizado no 2º piso – próximo à loja Reserva.

Serviço:

Evento: Dia das Mães

Local: Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ