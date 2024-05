Niterói: certificação do Ensino Médio para Jovens e Adultos - Reprodução/Internet

Publicado 08/05/2024 18:23

Niterói - A Prefeitura vai preparar jovens para a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

O ‘Chegou a Minha Vez’ é um curso que nasceu com o objetivo de preparar as pessoas que vão prestar a prova, no mês de agosto, para obter a certificação do Ensino Médio. As inscrições acontecem até esta sexta-feira (10) pelo link bit.ly/cppjniteroi , com garantia de bolsa integral para o curso por meio de uma parceria da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude (CPPJ) e o Descomplica.A coordenadora da Juventude, Luísa Assumpção, explica que o projeto busca contemplar uma demanda dos jovens. “‘O Chegou a Minha Vez’ expande a parceria da Juventude de Niterói com o Descomplica para atender os jovens que não conseguiram concluir o ensino regular. Esse novo passo da nossa parceria é fundamental para continuarmos buscando contemplar todas as demandas das juventudes de Niterói”, destaca Luisa. O ‘Chegou a Minha Vez’ oferece bolsas de estudo 100% gratuitas para pessoas com idade a partir dos 18 anos. O curso acontece de forma remota na plataforma Descomplica.