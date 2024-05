Café Empresarial, na CDL: impactos das transações em cartões de crédito foi o tema - Divulgação/Ascom

Café Empresarial, na CDL: impactos das transações em cartões de crédito foi o temaDivulgação/Ascom

Publicado 08/05/2024 18:51

Niterói - Uma pesquisa mostrou que o volume transacional com as vendas em cartões de crédito chegou a 2,4 trilhões, em 2023. Entender os impactos disto no comércio através do valor de vendas x os recebimentos com as operações dos cartões de crédito foi a temática da palestra que aconteceu ontem (7), no Café Empresarial da CDL Niterói, na Região Oceânica, que reuniu dezenas de comerciantes e empresários locais.



O assunto foi conduzido pelo administrador, especialista em Gestão de Negócios, Varejo e Pricing, Adriano Fidelis, que fez um histórico da evolução dos meios de pagamentos e o impacto financeiro ao comércio com as inconsistências nos valores de recebimentos pagos pelas operadoras de cartões de crédito. Segundo Fidélis, as consultorias são indispensáveis para que sejam feitos os levantamentos específicos a fim de reduzir as de perdas, que podem ser milionárias no acúmulo dos meses.

"Todos sabemos da importância dos cartões para a economia, mas é preciso que se compreenda mais sobre este mercado através dos conceitos e fundamentos do sistema de meios de pagamentos no Brasil para que os resultados reais das empresas possam ser otimizados ao lucro real", disse Fidélis.



Ainda segundo os dados, as compras com os cartões representam 90% das vendas nas lojas físicas e online, 6% em estabelecimentos somente fixos e 4% em lojas somente online. A palestra também trouxe temáticas dos principais os problemas enfrentados pelos lojistas e apresentação de soluções, como também a fala sobre as tendências, regulação do setor e novas tecnologias. O presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira falou sobre a importância do maior controle para minimizar os impactos negativos nas receitas. "Muitos não se preocupam com a questão pois nem sequer sabem que estes prejuízos acontecem por erros das operadoras. É preciso sim investir nas consultorias e ter esse sistema de aferição dos valores bem apurados", completou.



Paralelo ao debate, o presidente também chamou a atenção das empresas para as políticas sustentáveis que podem ser aplicadas no dia a dia das empresas e residências, ao fazer um alerta aos impactos das condições climáticas no Rio Grande do Sul, para onde as CDLs e Federação estão enviando donativos e recursos, como ações de solidariedade.

O próximo evento está marcado para o dia 14 de maio, às 8h 30, na sede da CDL Niterói, no Centro. "O poder das compras afirmativas - Case Acelera Mind Niterói", será o tema da palestra conduzida pela advogada especialista em ESG, Ana Carolina Bastos. As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis pelo site.