Axel Grael, em Brasília: recursos para ônibus elétricos e obras em comunidadesRicardo Stucker

Publicado 08/05/2024 19:16

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, discursou em nome dos prefeitos de todos os municípios brasileiros no anúncio do Novo PAC Seleções, em Brasília, nesta quarta-feira (08). O Governo Federal vai investir R$ 18,3 bilhões para melhoria da qualidade de vida nas cidades e no campo. Os projetos selecionados foram anunciados em cerimônia com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além do vice-presidente, Geraldo Alckmin; o ministro das Cidades, Jader Filho e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.



Na cerimônia, foram anunciados investimentos em comunidades e na mobilidade urbana de Niterói. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) destinará recursos para a compra de 30 ônibus elétricos, além de R$ 35 milhões para urbanização de comunidades, R$ 1,4 milhão para contenção de encostas e R$ 3 milhões para regularização fundiária.



O prefeito Axel Grael disse que os recursos serão de extrema importância para iniciativas que vão complementar o Plano Niterói 450, que está tirando obras do papel em todas as áreas da administração pública. "Com esses recursos vamos ampliar ainda mais o já expressivo volume de investimentos na infraestrutura de nossa cidade. São obras e iniciativas que se traduzem em qualidade de vida, dignidade, inclusão e desenvolvimento com sustentabilidade", disse Axel Grael.



Vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e presidente da Comissão Permanente de Cidades Atingidas ou Sujeitas a Desastres (CASD), Axel Grael ainda falou sobre a importância dos novos investimentos do Governo Federal em áreas de resiliência. "Em nome dos prefeitos brasileiros e das cidades, falo aqui da grande preocupação com que vemos o crescimento de episódios climáticos como esse que está afetando o Rio Grande do Sul. É preocupante o nível de vulnerabilidade que ainda temos nos centros urbanos e áreas rurais, porque esses episódios têm sido cada vez mais recorrentes. Vemos com satisfação esse Novo PAC, trazendo a preocupação com a resiliência das cidades e a sustentabilidade. É importante essa recuperação da capacidade de investir no futuro de cada uma das cidades brasileiras", disse o prefeito.



Niterói

As comunidades têm sido prioridades no planejamento da Prefeitura de Niterói ao longo da última década. Além de novas escolas, criação e revitalização de áreas de lazer e expansão do Médico de Família, o município já aportou cerca de R$ 1 bilhão em obras de contenção de encostas, urbanização e drenagem. Em abril, o prefeito Axel Grael anunciou mais um importante pacote de intervenções. Serão R$ 170 milhões investidos em novas estruturas de drenagem, pavimentação e contenção de encostas para melhorar a qualidade de vida dos moradores de locais como Maceió; Caniçal; Souza Soares; Grota; Igrejinha; Bonsucesso; Mineirinho; Caranguejo; Barreira e Monan.