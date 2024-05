Fernanda Sampaio: vida e obra de Cora Colina na Biblioteca Parque - Silvia Suzane/Ascom

Fernanda Sampaio: vida e obra de Cora Colina na Biblioteca Parque Silvia Suzane/Ascom

Publicado 09/05/2024 08:36

Niterói - O projeto Literatura na Varanda homenageará Cora Coralina no próximo sábado (11), às 11 horas, na Biblioteca Parque de Niterói, e terá como convida a psicanalista e escritora Fernanda Sampaio, autora do livro "A menina que atravessou o tempo" (DQueiroz edições literárias), vencedora do Prêmio Absurtos de Poesia 2023 (3º lugar) e participante da antologia poética "Escreviventes", editora Vira-Tempo (organizada pelo projeto Literatura na Varanda) e da antologia "Nós: textos de autoria feminina" (Sello Off Flip). O evento será comandado por Tânia Ribeiro Roxo.



Há quase 8 anos, o projeto Literatura na Varanda tem se destacado na promoção de encontros literários na cidade. São saraus, feiras literárias, rodas de conversa e antologias com autoras em Niterói e de São Gonçalo entre as principais atividades.

"A obra da Cora Coralina é encantadora. Decidi homenagear essa grande poetisa e contista brasileira que teve seu primeiro livro publicado em 1965, quando estava prestes a completar 76 anos de idade. Um grande exemplo de escritora e de mulher”, comenta Tânia Ribeiro Roxo, responsável pelo projeto.



SERVIÇO:



Evento: Literatura na Varanda convida Fernanda Sampaio para falar sobre a escritora Cora Coralina

Data: 11/05 (sábado)

Horário: das 11h às 13h

Valor: Entrada franca - com Emissão de Certificado*

Local: Sala Multiuso - Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/nº - Centro - Niterói