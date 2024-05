Niterói dá início à segunda etapa dos estudos de viabilidade da Implementação do turismo de observação natural de fauna marinha - Divulgação/Ascom

Niterói dá início à segunda etapa dos estudos de viabilidade da Implementação do turismo de observação natural de fauna marinhaDivulgação/Ascom

Publicado 09/05/2024 07:53

Niterói - A Prefeitura, através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), dá continuidade aos estudos de aprofundamento e pesquisas de viabilidade para a implementação do Turismo de Observação Natural de Fauna Marinha em Niterói, em parceria com o Projeto Amigos da Jubarte.

Neste mês de maio a segunda etapa dos estudos terá início com os biólogos e pesquisadores embarcando mar adentro para catalogar as espécies, os seus períodos de fluxo, e para traçar rotas que tornem o passeio comercializável e atrativo para turistas e visitantes da cidade.

Uma equipe da Vale do Rio Doce, que já apoia a iniciativa em Vitória (ES), onde o turismo de observação da vida marinha é uma realidade consolidada que movimenta cerca de 2 milhões, por ano, na economia local, também esteve presente em reunião com o Prefeito Axel Grael para discutir formas de a multinacional apoiar a iniciativa em Niterói.

Nesta segunda etapa o foco será reunir estudos para apresentar aos potenciais investidores do setor os roteiros, janelas de avistamentos, animais possíveis ao avistamento, instruções para a qualificação das agências, legalização de embarcações, entre outros. E em paralelo às pesquisas, haverá pela primeira vez a venda de passeios ao público em geral, organizado por uma agência especializada. Ele será realizado entre 15 de junho e 18 de agosto, a depender das condições favoráveis para a navegação.

Os interessados podem adquirir o ingresso acessando www.queroverbaleia.com , clicando em passeios turísticos, através do preenchimento do formulário ou envio de um e-mail para amigosdajubarte@gmail.com.

Para as agências ou operadoras interessadas em investir na iniciativa é integrar o Projeto e oferecer os passeios ao público, é possível realizar o contato com amigosdajubarte@gmail.com, para receber capacitação, e apoio para a legalização das embarcações, contribuindo com o desenvolvimento do turismo na cidade de Niterói.

Segundo o Presidente da Neltur, André Bento, “o projeto estimula e incrementa o turismo de observação, criando mais um potencial atrativo turístico que destaca Niterói como um destino para o Ecoturismo, gerando empregos e desenvolvimento para o município. O apoio da Vale do Rio Doce será fundamental para a continuidade do Projeto e a sua futura consolidação em Niterói”