Obras entregues no Parque da Cidade: Axel Grael e André Bento, da Neltur, trabalhando pelo turismoDivulgação/Ascom

Publicado 09/05/2024 08:09

Niterói - O Parque da Cidade é um dos patrimônios mais procurados por moradores, visitantes e turistas. Está entre os três equipamentos mais visitados de Niterói, o MAC, o Parque da Cidade e a Fortaleza de Santa Cruz. No verão, o Parque é o mais visitado. A média de visitantes no Parque, incluindo turistas, chega a 300 mil por ano. No dia-a-dia, o Parque da Cidade, com maior número nos finais de semana, recebe visitantes de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Já de outros países, os turistas internacionais, são em sua maioria, da Argentina, França e Estados Unidos.



A Neltur mantém no Parque da Cidade um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que funciona das terças às sextas-feiras, das 10h às 16h, e nos sábados e domingos das 9h às 17h. Os visitantes são recebidos por funcionários bilíngues e recebem material impresso sobre todos os equipamentos turísticos da cidade e roteiros definidos, além de orientações. Informações sobre o Parque da Cidade: Acessar o www.visit.niteroi.br ou no WhatsApp (21) 3113828, ou ainda, pelo 0800 282 7755.



O Parque da Cidade está com uma nova roupagem, após obras de restauração e infraestrutura. Entre as intervenções estão melhorias de acessibilidade, aprimoramentos na iluminação, além da revitalização do paisagismo do local. O paisagismo do Parque recebeu atenção especial, com o plantio de 11.835 mudas de diversas espécies de árvores, arbustos e forrações. Ganhou ainda um novo espaço de convivência com bancos e um deck de madeira para os visitantes. O resultado é um ambiente naturalmente acolhedor. O objetivo é consolidar o espaço como destino turístico, ecologicamente consciente e acessível.



A obra realizada no Parque da Cidade foi através de uma verba do Ministério do Turismo, via Prefeitura de Niterói através da Neltur, numa Emenda Parlamentar da Deputada Federal Laura Carneiro.

O prefeito Axel Grael, destacou o trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Neltur com as melhorias no Parque da Cidade. “Estamos construindo uma Niterói como referência de uma cidade sustentável que pode mostrar, contribuir, colaborar e fazer a troca de experiências com outras cidades para que a gente avance no caminho da sustentabilidade. O parque está lindo e temos feito o que é necessário para que esse lugar seja cada vez mais valorizado. Estamos apostando no potencial turístico de Niterói e melhorando os espaços para criar oportunidades de desenvolvimento econômico e também de lazer", destacou o Prefeito, que ressaltou a importância de qualificar o turista que chega a Niterói e que vem mudando o perfil do visitante de passagem que pouco interagia com a cultura, os equipamentos e os polos hoteleiro e gastronômico. "O presidente da Neltur, André Bento, atua nesta perspectiva de um turista presente numa cidade sustentável, voltada para o Ecoturismo", afirmou Axel.



O Presidente da Neltur, André Bento, afirma que o parque é uma das maiores referências de destino turístico da cidade e símbolo do ecoturismo e da prática de parapente. “Todo investimento no patrimônio da cidade tem impacto para o turismo. Vamos continuar investindo na infraestrutura turística da cidade, seja via Prefeitura ou parcerias públicas ou com a iniciativa privada, para melhor atendimento aos moradores da cidade e turistas. Niterói, hoje, é um exemplo de município sustentável com mais de 56 % de áreas verdes preservadas, uma base do ecoturismo”, analisou Bento. E acrescentou: "As melhorias realizadas na infraestrutura do Parque impactam ainda mais a presença de turistas, que se deslumbram com a paisagem, com os praticantes de parapente e o caminho para várias trilhas. Além de toda esta beleza do local, o Parque virou um grande point pela magia do pôr-do-sol. As diretrizes do prefeito Axel Grael é fazer de Niterói um modelo de cidade sustentável, que atraia cada vez mais turistas que estão antenados às práticas do ecoturismo".