Batalha dos Criadores: de graça, sexta, no Solar do Jambeiro - Divulgação/Ascom

Publicado 09/05/2024 10:16 | Atualizado 09/05/2024 13:04

Niterói - O Solar do Jambeiro recebe na sexta-feira (10), às 19 horas, a quarta edição da Batalha dos Criadores. O evento é um encontro entre os MCs das primeiras gerações das batalhas de rima em São Gonçalo.

A ideia da batalha era reunir os amigos e fazer umas rimas. O evento ganhou outra proporção, a partir da divulgação nas redes sociais. O grafiteiro Mutant, Dono da Vaca, comentou na primeira postagem do instagram: “verdadeira nata das batalhas de sangue” e Mayra Mesquita, fundadora da Batalha do Tanque comentou: “ Obrigado por isso! Máximo respeito! ” E assim vários fãs e representantes dos outros elementos do Hip Hop foram se manifestando e se somando ao evento.

A primeira edição foi mais que um evento de batalha, se transformou em um evento de Hip Hop, que contou com as participações de: Davi Baltar da Mafia 44 e OH Crew pelo Graffiti, SG Breaking, o Breaking e DJ Miguel Arcanjo conduzindo a orquestra. Também tiveram shows de PVG e Funkero, além da apresentação do jovem MT$ e do veterano Vênus. Na segunda edição, os criadores gonçalenses enfrentaram MCs da nova geração de Niterói como Xoy, Sharkria, Marciano e Choice e além dos elementos do Hip Hop o evento trouxe Ronny e Sargento para orquestrar um baile da antiga e agitar o Morro do Palácio. Na terceira edição, comemorando o mês das mulheres, a Batalha aconteceu no Teatro Popular de Niterói e agora ela chega ao Solar do Jambeiro, com mais novidades.

SERVIÇO

Evento: Batalha dos Criadores

Data: Sexta-feira, 10 de maio de 2024

Horário: 19h

Valor: Evento Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 - São Domingos