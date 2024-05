Os Bonitos: show no Municipal para homenagear a Jovem Guarda - Divulgação/Ascom

Publicado 09/05/2024 13:31

O Theatro Municipal de Niterói recebe no sábado, 11 de maio, às 19 horas, a banda Os Bonitos. Formada por Cássio Tucunduva na guitarra, voz e direção musical, Tavinho Torreão no violão e voz, Daniel Bessa no teclado e voz, Amadeu Signorelli no baixo e Leleco Fontenelle na bateria. Com sua paixão pela música, eles trazem uma mistura única de talento, leveza e energia para o palco.

A banda Os Bonitos, formada por músicos de Niterói, está pronta para reviver a história do movimento Pop Rock brasileiro dos anos 60 e 70. Com vasta experiência, os integrantes da banda se reuniram para tocar sucessos de grandes nomes da época, como Os Incríveis, Ronnie Cord, Sérgio Murilo, Eduardo Araújo, Roberto e Erasmo, Golden Boys, Wanderley Cardoso, Jerry Adriani, The Fevers, Renato & Seus Blue Caps, entre outros.

Com o objetivo de proporcionar uma experiência musical nostálgica e emocionante, Os Bonitos prometem um show eletrizante para os fãs do rock clássico brasileiro. Com seu repertório incrível e sua habilidade musical, a banda tem tudo para conquistar o coração do público.

SERVIÇO

Evento: show de Os Bonitos

Data: 11 de maio

Horário: 19 horas

Classificação etária: Livre

Ingressos: R$ 60,00 (inteira)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói