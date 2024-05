6ª Edição da Festa Geração 80: o tema será "Love is in the air", no Praia Clube São Francisco - Divulgação/Ascom

Publicado 09/05/2024 15:50

Niterói - As festas em clubes que eram um grande must nos anos 80, voltaram a ser uma tradição na cidade de Niterói para esse pessoal mais do que especial: os jovens de 45+, que sentiam falta desses espaços. E para reviver a magia dessa geração, dia 8 de junho está chegando, A festa “Love is in the air Geração 80”. que acontecerá no Praia Clube São Francisco e promete agitar esse pessoal com os reencontros dos amigos da época da adolescência, das escolas, com muita animação, danças, recordações e novas amizades.



A ideia de voltar a reunir os amigos e abrir espaço para a geração 45+ surgiu através de Paulinho Nethelland, produtor cultural e idealizador da festa Geração 80, depois de trocar ideias com os amigos. O plano de fazer algo ganhou força no final da pandemia. Paulinho conta que, havia uma demanda reprimida durante a pandemia que precisava desses reencontros, não só por conta do isolamento das pessoas em virtude da Covid19, mas também da necessidade de locais que pudessem reunir esse pessoal sem medo de ser feliz.



“A festa tem esse perfil, com Banda e VJ tocando as músicas da época dos anos 80 e 90, com clipes passando em um painel gigante de led e sempre, é claro, em cada edição, uma novidade...e já passou por lá uma companhia de dança, máquinas de pinball, espaços instagramáveis, explica o produtor.



O produtor garante que desta vez não vai ser diferente e que vai ter outro diferencial, guardado em segredo. “A festa surgiu para esses segmentos 45+, que estavam sem opção para entretenimentos, para essas galeras que quando saia à noite só tinha locais com o perfil da galera de 20 anos e adolescentes. E aí, no “boca a boca”, depois da pandemia, os amigos resolveram se juntar, virando assim, uma confraternização. Eu falo que eu não promovo evento e nem megafesta. Eu promovo uma confraternização entre amigos”, reforça Paulinho.



E para quem já frequentou outras edições. não tem como não entrar no clima, recordar e se jogar na diversão. “A sensação que eu tenho é que eu estou no recreio da minha escola, com os meus amigos da época, só que com todo mundo um pouquinho mais velho, né? Mas é um momento que trocamos experiências maravilhosas”, opina Flávia Chianello Ramos Sanchez, 51 anos, que foi a todas as edições desde o início em 2021.

Apostando no conforto de estar num lugar com espaço, ar-condicionado e muito conforto”, destaca o Maiko Vilella de 49 anos, que não perde nenhuma e diz que essa também não vai perder! “A festa? como não gostar de festa e ainda mais sendo uma dessas? É aquele momento que você tem as coisas essenciais da vida. Tem comida e bebida boa, tem músicas, e aquela música que faz a gente viajar no espaço e no tempo, e tem os amigos, que juntamente com a família vão estar sempre nas nossas melhores lembranças”, afirma Maiko.



Luciane Pestana de 51 anos diz que super recomenda. “Eu super recomendo as festas são mágicas e nos permite muita integração . Faz com que a gente sempre queira mais . As festas são mágicas” garante a frequentadora assídua. O pessoal que quiser, pode além de curtir a página lá no Instagram em @geração80.ntd, aproveitar para marcar os encontros e depois é só esperar o dia para curtir muito porque o “Amor estará no ar”.

Quem reforça isso é Alexandre Orestes. “As festas do Paulinho são mágicas. Nelas nos divertimos muito e encontramos amigos de uma vida toda. Vamos recordar e criar histórias, A geração acima de 45 precisa desse envolvimento, desse momento, desse tipo de festa. Eu não perco de jeito nenhum “, diz o empresário.



Serviço:



Festa: 6ª Edição do Geração 80 -” Love is in the Air”

Data: 08/06/ 2024

Local: Praia Clube São Francisco

Horário: 20 horas