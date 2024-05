E-bikes: tendência mundial é incentivada na cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 09/05/2024 16:05

Niterói - O mercado de bicicletas elétricas demonstrou crescimento nos últimos anos e a tendência é que a expansão do setor aumente mais nos próximos anos. Os gastos com combustível, manutenção, estacionamento, passagens de ônibus e metrô colocaram a bicicleta elétrica como uma alternativa mais barata e prática em comparação com os outros meios de transportes. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike) e o Laboratório de Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Labmob/UFRJ), 56% dos entrevistados trocaram os automóveis por bicicletas elétricas para se deslocar diariamente para o trabalho ou faculdade.

A empresa de bicicletas e motos elétricas Ventane Motors foi uma das que sentiu o impacto positivo do mercado. No último mês, a marca teve um aumento de 150% das suas vendas, o que mostra que o número de adeptos às bikes elétricas está em crescimento. Prova disso é a chegada de produtos fabricados em Manaus, que antes eram importados da China mas agora também são fabricados no Brasil.

Além de otimizar o tempo dos ciclistas, as bicicletas e motos elétricas trazem benefícios ao meio ambiente e a economia do país. O diretor da Ventane Motors e especialista em mobilidade sustentável, Davi Souza, acredita que a indústria de e-bikes pode gerar empregos e ajudar na área econômica. “A crescente demanda por veículos elétricos pode impulsionar a indústria de fabricação e venda desses veículos, gerando empregos e estimulando a economia local”, disse o diretor.

Com a popularização das bicicletas elétricas, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) precisou regulamentar também esse meio de transporte. As e-bikes não precisam de licenciamento para serem conduzidas, porém para conduzir um ciclomotor é necessário ter habilitação do tipo ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor) ou tipo A (para motocicletas) e colocar placas. A diferença das bikes elétricas para um ciclomotor é a potência do motor. As e-bikes tem a capacidade de chegar até 1000 watts e os ciclomotores podem chegar acima disso.

As e-bikes e ciclomotores são uma opção eficaz para escapar dos engarrafamentos e economizar dinheiro. Além disso, as bicicletas elétricas são uma ótima alternativa para ajudar a preservar o meio ambiente. O gerente da Ventane Motors da loja de Botafogo, no Rio de Janeiro, João Vitor Pereira, ressalta que uma bike elétrica emite menos gases de efeito estufa (GEE) por ser um produto economicamente sustentável. “Quando você compra uma bike elétrica é menos um carro e uma moto à combustão na rua, ou seja, você vai mitigar os gases de efeito estufa. Você cada vez menos vai ter uma poluição e cada vez mais um produto econômico que vai ajudar no meio ambiente e na sustentabilidade”, disse o gerente.