Senac e Prefeitura: parceria possibilita cursos profissionalizantes para as mulheresDivulgação/Ascom

Publicado 10/05/2024 09:30

Niterói – A Prefeitura e o Senac RJ renovaram, nesta quinta-feira (09), o termo de parceria que irá oferecer 150 vagas de capacitação profissional gratuita a mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio do Programa Senac Gratuidade (PSG). A capacitação é promovida pela Secretaria Municipal da Mulher.



“Foi um importante passo que demos em parceria com o Senac Rio de Janeiro, junto do Senac Gratuidade. Saímos com os documentos assinados garantindo 150 vagas para mulheres no município de Niterói. O Senac RJ é um parceiro há muito tempo e hoje reafirmamos esse compromisso. Saímos com as vagas garantidas para as mulheres, e com esperança na construção de um futuro em que as mulheres tenham oportunidades. Que as entidades, tanto os órgãos de governo quanto a sociedade civil organizada, pensem em colocar as mulheres no mercado de trabalho e garantam as ferramentas para que possam acessar esses espaços e diminuir as desigualdades. Essa parceria impacta diversas mulheres, sobretudo as mães. Quando elas têm a vida transformada pelas políticas públicas, há impacto na vida dos filhos e das famílias. É um programa que gera renda rápida para garantir autonomia econômica para essas mulheres. Niterói está na vanguarda das políticas públicas de gênero e esse é mais um passo”, destaca a secretária da Mulher de Niterói, Thamyris Elpídio.



O objetivo do convênio é intensificar ações que visam fortalecer o empoderamento econômico das mulheres, principalmente aquelas em vulnerabilidade. O projeto busca facilitar o acesso à empregabilidade e geração de renda por meio da formação profissional, do empreendedorismo e da realização de ações de resgate da autoestima feminina e combate à exclusão social.



"Com a renovação dessa parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, o Senac RJ espera que possamos fazer ainda mais pelas mulheres de Niterói. Ações como essa contribuem para reduzir a desigualdade de gênero, tema que precisamos discutir sempre. A Prefeitura de Niterói tem sido muito atuante na garantia dos direitos das mulheres e temos a satisfação de sermos parceiros nessa iniciativa", afirma o diretor regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro.

A iniciativa está pautada em um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU, do qual o Senac RJ é signatário, e que compõem a Agenda 2030 no Brasil: Objetivo 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.



Sobre a Secretaria da Mulher e o Senac

A Secretaria Municipal da Mulher desenvolve políticas públicas garantidoras dos direitos das mulheres em suas múltiplas dimensões, com respeito às diferenças raciais, étnicas, geracionais, religiosas, de orientação sexual e às mulheres com deficiência. Durante 21 anos, a pasta era a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) e, este ano, se tornou Secretaria para ampliar sua atuação.



Há 78 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.