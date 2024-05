Transformação do Centro: Complexo Esportivo de Niterói é polo de esporte e lazer para as famílias da região - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Transformação do Centro: Complexo Esportivo de Niterói é polo de esporte e lazer para as famílias da regiãoBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 11/05/2024 15:01

Niterói - Recém inaugurado, o Complexo Esportivo de Niterói ganha cada vez mais o coração do niteroiense. Revitalizado pela Prefeitura de Niterói, o espaço, que já funciona de forma parcial, oferece uma série de atividades gratuitas para a população. Por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Complexo dá uma atenção especial para oficinas esportivas voltadas para jovens e crianças. Hoje, cerca de mil alunos se dividem semanalmente entre escolinhas de futebol, voleibol, basquete, treino funcional, tênis e mais.

“O campo é muito legal e macio! Eu jogo como meio de campo e já aprendi várias coisas. Sei fazer dribles novos, ‘to’ chutando com mais direção e ajudo o time a fazer gol e a defender”, conta Theo França. Um dos novos aluninhos do Complexo Esportivo, Theo participa da turma de futebol para crianças entre 5 e 7 anos. Ele, assim como outras crianças, dão vida a esse espaço que transforma a região central da cidade.

Nesse primeiro momento, foram entregues o campo de futebol com grama sintética e as quadras de vôlei de praia, tênis e poliesportiva, além de arquibancadas, vestiários, academia para a terceira idade e parte da pista de caminhada. Os equipamentos têm padrão internacional e são 100% acessíveis.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhou a revitalização do espaço desde o seu estágio inicial. Pensado para a promoção do esporte, da inclusão social, da educação e do lazer, o Complexo Esportivo de Niterói é vital para a renovação do Centro da cidade. “Por muito tempo, essa região era uma parte abandonada no coração da cidade. É muito gratificante ver que um projeto tão sonhado por nós está sendo abraçado pela juventude e pelas famílias de Niterói. A prefeitura está fazendo esse papel de estimular o esporte como uma forma saudável de vida, de socialização, sem perder de vista as oportunidades que surgem para o mundo profissional. Esperamos que o Complexo seja um polo de iniciação esportiva. Acredito muito no esporte e na cultura como formas de abrir oportunidades, de promover a ascensão social, fazer com que as pessoas possam, a partir do esforço delas, construir um futuro melhor”, disse Axel.

Além das crianças, os pais também se tornaram frequentadores assíduos do Complexo Esportivo. Quem passa pela região, vê jovens e adultos aproveitando o ar livre para se exercitar e ter uma vida mais saudável. Fernanda França, mãe de Theo, comentou o quanto toda a família tem curtido as manhãs no espaço. “Eu moro aqui perto e fiquei super animada quando vi que o projeto ia acontecer. Meu filho adora futebol, então corri pra fazer a inscrição. Ele foi chamado rapidinho e, depois, quando abriram mais vagas nos inscrevemos também. Hoje, somos apaixonados! É muito bom já sair cedo de casa, a família toda se exercita junta e já começa vivendo o dia”, conta Fernanda, animada.

O secretário municipal de esporte e lazer, Rubens Goulart, comentou sobre o orgulho de ver os campos e quadras cheios de jovens. “Tornamos o Complexo Esportivo de Niterói uma vitrine do que é a nossa política esportiva para Niterói. O esporte é uma grande ferramenta social que traz esperança e abre fronteiras para todos. Recentemente, expandimos os horizontes do Complexo e atendemos uma demanda crescente dos pais: abrimos algumas aulas para adultos. Assim, muitos familiares que já frequentavam esse espaço para acompanhar os jovens, podem aproveitar a oportunidade para se exercitar e ter uma vida mais saudável. Pretendemos, cada vez mais, criar mais atividades com novas vagas e oficinas”, disse o secretário.

A próxima etapa das obras inclui a construção de um ginásio com capacidade para mais de 2 mil pessoas e a reforma do antigo palco, permitindo que o local continue apto a receber shows e eventos. Ao todo, o investimento para a transformação da antiga Concha Acústica em complexo esportivo vai totalizar R$97,6 milhões.