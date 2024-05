Cadastro Fluminense da Capoeira: inscrições abertas - Breno Platais/Ascom

Cadastro Fluminense da Capoeira: inscrições abertas Breno Platais/Ascom

Publicado 10/05/2024 11:26

Niterói - Estão abertas as inscrições para que capoeiristas de todo o Rio se inscrevam no Cadastro Fluminense da Capoeira. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Com a formação desse cadastro será possível estipular políticas culturais específicas para o setor e podem se inscrever mestres, mestras e demais capoeiristas.

O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) está reunindo essas informações sobre a prática da capoeira no Rio de Janeiro. O formulário pode ser acessado pelo link https://linktr.ee/sececrj e os documentos exigidos devem ser enviados via email capoeira@inepac.rj.gov.br

"Esta é uma importante iniciativa da secretaria, pois coloca em foco quem realmente faz a cultura da capoeira se alastrar pelo estado, país e internacionalmente. Como alguém fez parte do quadro de pesquisadores e técnicos o do IPHAN que elevou a capoeira ao título de Patrimônio cultural Imaterial do Brasil, sei o quanto é difícil, porém necessário, o levantamento de quem 'sustenta' o trabalho na ponta, ministrando aulas, oficinas e rodas de capoeira", finalizou David Bassous, conhecido como Mestre Bujão, fundador do Instituto Gingas que tem sede em Niterói.