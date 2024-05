Guardas municipais do ciclopatrulhamento em São Francisco: conseguiram recuperando a bicicleta de uma moradora do bairro - Divulgação/Ascom

Publicado 12/05/2024 14:24

Niterói - Guardas municipais que atuam no projeto piloto de ciclopatrulhamento em São Francisco conseguiram recuperar a bicicleta de uma moradora do bairro que havia sido furtada em Piratininga. Após o furto, amigos da moradora começaram a enviar imagens para grupos orientando que o homem estaria indo em direção a São Francisco.

Os guardas municipais foram acionados e iniciaram um patrulhamento encontrando a bicicleta abandonada na avenida Ruy Barbosa. Logo depois fizeram a entregaram para a proprietária.

O projeto que está sendo implantado inicialmente no bairro de São Francisco, na Zona Sul da cidade, é uma ação baseada na articulação com a comunidade local e em uma abordagem de proximidade com a sociedade.

O projeto une patrulhamento já feito atualmente pela 3ª Inspetoria local da Guarda Municipal com o apoio de agentes em bicicletas elétricas. O objetivo é diminuir os índices de desordem pública, aumentar a sensação de segurança e colaborar para a diminuição dos índices de criminalidade nos bairros. O programa é mais uma ferramenta disponibilizada pela prefeitura para o atendimento à população.

A atuação dos guardas municipais acontece diariamente no polígono entre a Avenida Presidente Roosevelt até a Avenida Ruy Barbosa, e o outro Avenida Quintino Bocayuva até a Praça Emílio Abunamam.