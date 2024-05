Arte na Rua: projeto de inclusão cultural voltou com diversas atrações - Alex Ramos/Ascom

Publicado 12/05/2024 14:33

Niterói - Shows de música, teatro infantil, dança e grafite, entre outras atrações, marcaram a volta do projeto Arte na Rua no ultimo sábado (11). Desta vez, o local escolhido para sediar as apresentações foi Campo de São Bento. A iniciativa, um marco na democratização da cultura na cidade, é realizada pela Fundação de Arte de Niterói (FAN).

Criado pela Prefeitura de Niterói em 2014, o Arte na Rua passou por diversos bairros, percorrendo e consolidando pontos de convivência de Niterói. Ao longo desse período, foram contempladas mais de mil apresentações, distribuídas entre variadas linguagens. A presidente da FAN, Micaela Costa, participou das festividades de retomada e comentou sobre a importância desse projeto na economia criativa local.

“Hoje, no Brasil, a economia da cultura movimenta mais recursos do que toda a indústria automobilística. É um grande erro não entender a cultura como elemento de desenvolvimento econômico-social. Aqui na FAN, a gente acredita na arte e entende que os artistas são a força que vai fazer a gente conseguir alcançar cada cidadão de Niterói”, celebrou a presidente.

Outro destaque da volta do projeto é o fato dele simbolizar a união entre o poder público e as demandas da classe artística local. Ao longo do mês de abril, a FAN realizou a 'escuta cultural', uma sequência de encontros com profissionais da música, da dança, das artes visuais, do artesanato, da literatura, do teatro e do patrimônio cultural para ouvir e trocar com esses segmentos artísticos. Foram feitos quatro encontros e, a partir desse processo, foi identificado o desejo dos artistas pela volta do Arte na Rua.

A reinauguração dessa iniciativa focou em espalhar arte pelo espaço do Campo de São Bento, grande ponto de encontro para diversas idades. As três entradas do espaço, localizadas nas ruas Lopes Trovão, Domingues de Sá e Gavião Peixoto receberam intervenções musicais de Ju Rosário, Lari Reis e do grupo Baião de Dois. Já o Largo Paulo Gustavo, localizado no coração do Campo, recebeu a maior parte das atrações. Às 10h, a criançada se divertiu com As Aventuras do Porco Porcaria, apresentadas pela trupe da Lobianco Produções, e, às 11h30, a turma da Sinfônica Ambulante trouxe a magia do carnaval e da fanfarra para o espaço.

Na sequência, às 12h30, o grupo L.Gang - Ritmo & Poesia realizou improvisos com palavras-chave propostas pelo público, apresentações de composições autorais e diálogos entre música e literatura. Às 13h, a população curtiu a oficina de dança hip hop Wolf Crew. No intervalo dos eventos, o grafiteiro Marcelo Melo, a trupe do Pernas do Amor e o DJ Pinaud animaram o público com suas performances.