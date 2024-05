Lucinha Lins e seu filho, Claudio Lins: única apresentação em Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 13/05/2024 11:23

Niterói - A atriz e cantora Lucinha Lins se junta ao filho, o ator e cantor Claudio Lins, num show perfeito para o Mês das Mães. A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe na quinta-feira, 16 de maio, às 20h, Lucinha e Cláudio Lins em um show repleto de emoções. O espetáculo apresenta músicas e histórias que fazem parte da trajetória dos dois artistas, mas também da memória afetiva do público.

Para além das histórias em comum, o projeto traz a oportunidade de mostrar pro público que o amor dos dois também transborda para a arte da música.



Quando Cláudio Lins tinha 6 anos, sua mãe, a atriz e cantora Lucinha Lins, carregou o filho pro estúdio para participar de uma noite de gravação de coros para um disco do seu pai, Ivan Lins. O garoto se juntou aos adultos e gravou a primeira música. Nas outras, dormiu. Mas estava selado seu destino de acompanhar a carreira dos pais.



Tanto que em 1984, ainda aos 11 anos, estreou no teatro musical, contracenando com seus irmãos e sua mãe. De lá pra cá, seus irmãos não seguiram na vida artística. Mas Cláudio se tornou ator, cantor e compositor, reencontrando sua mãe inúmeras vezes em shows, peças de teatro e até em novelas.



Afinal, Lucinha Lins é uma das atrizes mais queridas do público, com inúmeras novelas de sucesso no currículo. Mas sua ligação com a música sempre foi muito clara pro público desde que defendeu a canção "Purpurina", primeiro lugar no Festival de Música de 1981. Depois, para além das novelas, a atriz se tornou uma das grandes divas do teatro musical brasileiro, reconhecida por seu trabalho em espetáculos como "Sempre, sempre mais", "Ópera do malandro" e "Rock'n Rio - o musical".



Trajetória parecida com a do filho Cláudio, que é um dos atores mais renomados de teatro musical, com espetáculos como "Beijo no asfalto - o musical", "Elis, a musical" e "Bonnie e Clyde - o musical". Mas o público também conhece o lado musical dos artistas, que tem dois álbuns gravados e participou em 2017 do reality musical "Popstar", da Rede Globo, chegando até a final.



Mas quando mãe e filho se encontram no palco para cantar, o repertório caminha para seus gostos comuns. Então, se não convém dispensar Chico Buarque, o maior compositor brasileiro para teatro musical, a dupla também passeia por Dominguinhos, Ivan Lins, Gonzaguinha, Cartola, Tim Maia e Seu Jorge, além de canções autorais do próprio Cláudio.



"Mãe + Filho = Música" traz Lucinha Lins e Claudio Lins juntos em cena, acompanhados de um trio composto por músicos em piano, baixo e bateria, e sob a direção musical de Heberth Souza.



SERVIÇO:



Evento: "Mãe + Filho = Música" com Lucinha Lins e Claudio Lins

Data: Quinta-feira, 16 de maio de 2024

Horário: 20h

Classificação: Livre

Duração: 90min

Ingressos: Inteira R$ 90 | Meia R$ 45

Link para o evento no site da Sympla

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói