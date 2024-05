Maria Alice Nunes Costa: professora da UFF participa de evento - Divulgação/Ascom

Maria Alice Nunes Costa: professora da UFF participa de eventoDivulgação/Ascom

Publicado 14/05/2024 17:17

Niterói - O “Colóquio Políticas Públicas Estruturantes para o Brasil - Século XXI” vai reunir pesquisadores em encontro híbrido, no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), em Petrópolis, em agosto. A iniciativa é do Laboratório de Políticas Públicas, Governação e Desenvolvimento Regional (LADER/CNPq) da UFF, com apoio da Faperj e do Conselho Nacional de Pesquisa.

“Esperamos que o Brasil consiga uma sintonia eficiente entre poder público e privado para resolver problemas que mergulham em tempos coloniais”, explica a professora da UFF Maria Alice Nunes Costa, coordenadora da comissão organizadora do “Colóquio” e do LADER, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito e do Instituto de Arte e Comunicação Social (Iacs).

De acordo com a professora, o encontro terá painéis, conferências, grupos de trabalho e uma exposição fotográfica coletiva, aberta a profissionais e amadores. Entre os conferencistas do evento estarão o economista e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Marcelo Neri e a cientista política e pesquisadora Maria Antonieta Leopoldi. O “Colóquio” é resultado do livro com título homônimo e 15 artigos de 30 autores, publicado pela editora Appris.

Em uma prévia do evento, a organização faz lives debatendo temas da programação com especialistas. As próximas são sobre “Cultura e Educação Pública – Juventude e Ensino Médio”, nesta quarta-feira (15), e “Reindustrialização e Inovação”, na quinta-feira (16), sempre às 18h, no canal @LaboratoriosocialLADER, no YouTube, com mediação da professora Maria Alice.

As áreas temáticas que fazem parte do programa do evento são “Saúde, Saneamento Básico e Meio Ambiente”; “Segurança Pública”; “Transição Energética, Indústria e Sustentabilidade”; “Moradia e Habitação: Desafios e Perspectivas”; “Direito à Cidade, Transporte Público e Acessibilidade”; “Região Serrana Fluminense: Políticas Públicas Estruturantes”, além de “Cultura e Educação Pública – Juventude e Ensino Médio” e “Reindustrialização e Inovação”.