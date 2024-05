Peça infantil Pluft, o fantasminha, de Maria Clara Machado: em cartaz sábado, no SESC Niterói - Divulgação/Ascom

Peça infantil Pluft, o fantasminha, de Maria Clara Machado: em cartaz sábado, no SESC NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 15/05/2024 17:00

Niterói - Clássico do teatro infantil, Pluft, o fantasminha, de Maria Clara Machado, recebe uma caprichada adaptação da prestigiada Cia PeQuod Teatro de Animação, dirigida por Miguel Vellinho. O público é convidado a dar asas à imaginação para acompanhar a aventura do fantasminha que morre de medo de gente. A história é toda realizada, pela primeira vez, com bonecos inspirados em mangás e animes infantis. Essa atmosfera está em cenários, sonoplastia e efeitos especiais.

Escrita há 69 anos, quando também teve sua primeira estreia, Pluft, o fantasminha está sendo apresentada em unidades do Sesc Rio de Janeiro, dentro do Projeto Sesc Pulsar. A montagem infanto-juvenil chega ao Sesc Niterói sábado, dia 18 de maio, às 16h, na rua Padre Anchieta, 56, em São Domingos. Ingressos a R$ 10 e R$ 5.

Prestes a completar 150 apresentações (estreou em 2022), a encenação tem na cultura oriental referências para contar a história do fantasma mais famoso do teatro brasileiro. Ganhou os prêmios APCA em São Paulo e CBTIJ no Rio de Janeiro. A principal técnica da animação utilizada é oriunda do Bunraku japonês. Recursos especiais de iluminação via Wi-Fi, desenvolvidos pelo iluminador Maurício Fuziyama são de tirar o fôlego da plateia nas cenas de lutas entre o Pirata Cara de Mau e a menina Maribel, amiga de Pluft.

Companhia carioca com 25 anos de atuação que se dedica ao teatro de animação, a PeQuod aposta na interseção de linguagens como um de seus diferenciais. Desde sua fundação, vem aprofundando experiências que têm resultado numa cena arrojada e de renovação para o desenvolvimento da linguagem do Teatro de Animação, refletindo uma aproximação entre o Cinema, a Performance, a Dança e a Cultura pop contemporânea.



Inspirada pela estética dos animes e mangás, “Pluft, o fantasminha” vive uma grande aventura ao encontrar a menina Maribel, sequestrada pelo temido pirata Cara de Mau. Esse encontro inusitado dá ao protagonista o impulso e a coragem para crescer e enfrentar o mundo.



Texto Maria Clara Machado, com Dramaturgia e adaptação Cia PeQuod Teatro de animação. Direção de Miguel Vellinho, e elenco formado por Bárbara Abi Rihan, Caio Passos, Liliane Xavier, Márcio Nascimento, Mariana Fausto, Marise Nogueira e Raquel Botafogo.