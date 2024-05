Axel Grael: Prefeito esteve na inauguração das obras de reforma e ampliação - Luciana Carneiro/Ascom

Publicado 16/05/2024 09:56

Niterói - A Prefeitura inaugurou, na manhã desta quarta-feira (15), as obras de reforma e ampliação do Módulo do Médico de Família Willian Soller, no Engenho do Mato. O investimento no local foi de R$ 1,1 milhão. A unidade, que é gerida pela Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), ganhou nova estrutura de acessibilidade e foi toda climatizada. Ela atende a 11.722 pessoas e cerca de 4 mil famílias da região.

“Fazer essa entrega no Engenho do Mato tem um significado muito grande. Nós encaramos esse desafio e estamos mudando a forma de ver a saúde. Imaginem o que é tocar 60 obras ao mesmo tempo, só na área da saúde? Entregamos a unidade do Médico de Família, assim como as obras de drenagem e pavimentação de mais de 200 ruas da Região Oceânica, um projeto em que muitos não acreditaram. Muitas vezes as obras demoram porque requer um programa de engenharia muito grande, mas mostramos o que estamos fazendo e o que vamos continuar a fazer", afirmou o prefeito Axel Grael, lembrando as obras que aconteceram em paralelo para que fosse possível a entrega do novo módulo do Médico de Família.

Com a reforma geral da unidade, a área construída foi ampliada de 75 metros quadrados para cerca de 435 metros quadrados. O número de consultórios passou de três para seis e a unidade ganhou mais uma cadeira odontológica para ampliar os cuidados com a saúde bucal. Também foi construído um novo abrigo de resíduos, destacado da edificação principal e com pleno atendimento às normas sanitárias.

Em atendimento aos parâmetros de acessibilidade, houve a reforma e adequação dos sanitários. Todas as portas e passagens têm as dimensões mínimas necessárias para o deslocamento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A reforma da rampa de acesso à unidade, ladeada por novo guarda-corpo e corrimãos, garante conforto e segurança para os usuários. Além disso, há a sinalização tátil horizontal no piso até o balcão de atendimento (que possui altura compatível com o cadeirante) e até a entrada dos sanitários acessíveis. Um novo guarda-corpo também foi instalado na varanda ao redor da edificação.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, falou sobre os investimentos na saúde e importância dessa unidade para a região. “Estamos investindo em toda a rede municipal de saúde, com obras de reforma, ampliação dos serviços, novos mobiliários e informatização das unidades. O Módulo do Engenho do Mato atende a mais de 11 mil pessoas e essa entrega, de uma unidade completamente nova, possibilita a qualificação e melhoria dos serviços para a população e para os profissionais de saúde”, afirmou a secretária.



Na edificação existente foram feitas intervenções para reorganizar os espaços. Houve a requalificação dos ambientes, com a substituição de revestimentos, esquadrias, forro, iluminação e novas instalações. O sistema elétrico foi inteiramente refeito, garantindo eficiência e segurança, com novos quadros de energia, circuitos elétricos independentes, sistemas de proteção e aterramento. Um novo sistema de cabeamento da rede lógica foi implantado para permitir a informatização de todos os ambientes que se utilizarem desses equipamentos e para assegurar a integração com toda a rede assistencial do município no contexto da implantação do prontuário eletrônico.

“A Saúde chega junto com o desenvolvimento do território, chega com outras obras de humanização, de saneamento, de cultura, de lazer, de educação. Então, esse equipamento não é um equipamento isolado, é um equipamento que faz parte, por um lado, de uma rede de saúde e faz parte de uma rede de projetos que realmente contribuem para o desenvolvimento da região. Esperamos que vocês realmente usufruam desse equipamento, que vocês participem do planejamento, das orientações que nós possamos fazer dentro desse espaço", comemorou o presidente da FeSaúde, Pedro Lima.



A climatização foi garantida com a instalação de novos equipamentos de ar-condicionado em praticamente todos os ambientes. A rede hidrossanitária também foi refeita, permitindo a instalação de pontos de consumo e abastecimento nos ambientes em que há essa necessidade. A cobertura do imóvel foi completamente reformada com a substituição do telhado por telhas termoacústicas e a restauração de todas as treliças e perfis metálicos que apresentavam oxidação. O mesmo foi feito com estrutura metálica da edificação, com substituição de chapas e tratamento de vigas e pilares.



Para equipar a nova unidade, foram adquiridos novos mobiliários e equipamentos para o atendimento às necessidades e normatizações, conforme os serviços oferecidos pela unidade. Essas aquisições vão promover mais conforto e ergonomia para funcionários e pacientes. Durante as obras os atendimentos seguiram normalmente sendo realizado em um endereço próximo à unidade.

Niterói 450 anos



Dentro do Plano de Investimentos Niterói 450 anos, sete unidades do Programa Médico de Família já foram entregues totalmente reformadas, com mobiliário e equipamentos novos. São elas: Módulos do Médico de Família do Bernardino, Ititioca, Maravista, Ponta da Areia, Badu, Baldeador e Palácio. As unidades do Médico de Família que estão com obras em andamento são Vila Ipiranga, Preventório e Ilha da Conceição. Na Saúde Mental, foram entregues as novas instalações do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III), que passou a atender 24 horas, e a entrega do novo Centro de Convivência e Cultura. Além das unidades do Médico de Família, também estão em andamento as obras da Unidade de Urgência Mário Monteiro, Unidade Básica do Morro do Estado, Maternidade Municipal Alzira Reis, Laboratório Miguelote Viana e da Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço.