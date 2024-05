Estudantes da UMEI Darcy Ribeiro: aula passeio com visita ao Quilombo do Grotão - Divulgação/Ascom

Publicado 16/05/2024

Niterói - Alunos da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Darcy Ribeiro, em Charitas, fizeram uma atividade diferente na tarde de ontem. Acompanhados pelos pais e professores, eles tiveram a oportunidade de conhecer o Quilombo do Grotão, que fica na localidade do Engenho do Mato, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.

As crianças foram recebidas pela equipe do Quilombo, que falou sobre o período da escravidão, as lutas e resistência do povo negro no Brasil. Eles também visitaram a galeria com fotos de personalidades negras que se destacaram como ativistas, artistas, músicos, esportistas, cientistas e líderes políticos e religiosos. “Essa aula-passeio é importante na construção de uma identidade racial dos alunos e também ajuda a promover uma educação consciente de combate ao racismo. Queremos que as nossas crianças cresçam e tenham orgulho de pertencer a um povo marcado por constantes lutas históricas a favor de seus direitos”, declarou a diretora da UMEI Darcy Ribeiro, Vanderléa Nazareth.

“É uma oportunidade de potencializar o trabalho que fazemos diariamente em sala de aula, através de várias perspectivas como a literatura, contação de histórias, das vivências e pinturas. Conversar sobre a importância e a valorização do negro contribui para que os nossos alunos se sintam orgulhosos de sua raça”, afirmou a professora Fernanda Lourenço, que acompanhou a atividade.

O professor Giuliano Griffo, que leciona na unidade, fez questão de destacar que, além do passeio, o tema é abordado dentro de sala de aula através de diferentes atividades. “Apesar dos discursos e das políticas públicas, a sociedade ainda não está preparada para lidar com a questão racial. A gente está trabalhando na escola com um projeto chamado 'Ubuntu', com o objetivo de resgatar a ancestralidade e a história do povo negro, e o Quilombo representa isso, essa possibilidade de imersão cultural e acolhimento”, contou Giuliano.

“Estarmos hoje aqui é fascinante e muito gratificante para os alunos e professores. Isso contribui para a valorização da nossa cultura e das pessoas que lutaram para ter seus direitos reconhecidos. Trazer as crianças no Grotão é proporcionar a eles uma experiência que vai além dos filmes e dos livros”, finalizou a professora Sarah Machado.

Quilombo do Grotão

O Quilombo do Grotão foi fundado em 1920 por Manoel Bonfim e sua esposa Maria Vicência, descendentes de negros escravizados no estado do Sergipe, que vieram para Niterói. Aqui chegando, o casal foi trabalhar na fazenda do Engenho do Mato onde eram produzidos banana prata e hortifrutigranjeiros que abasteciam o município.

Reconhecido como um dos pontos de cultura cidade, o espaço também oferece oficinas com ervas medicinais para a produção de sabonetes, aulas de percussão, capoeira e artesanato. O local, bastante procurado por niteroienses e turistas, se tornou uma referência para quem curte a tradicional feijoada e uma boa roda de samba.