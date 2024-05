Axel Grael: reunião virtual para organizar os esforços de ajuda ao Rio Grande do Sul - Lucas Benevides/Ascom

Axel Grael: reunião virtual para organizar os esforços de ajuda ao Rio Grande do SulLucas Benevides/Ascom

Publicado 18/05/2024 07:41

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, e presidente da comissão de Cidades Atingidas e Sujeitas a Desastres (CASD), participou, nesta sexta-feira (17), de uma reunião virtual da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), do qual é vice-presidente, com o objetivo de organizar os esforços de ajuda ao Rio Grande do Sul. A região foi muito atingida pelas chuvas de outono, que vêm ocorrendo de forma intensa, no mês de maio. O encontro reuniu representantes de diversas cidades, incluindo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para planejar a estratégia de auxílio aos municípios atingidos.

Axel Grael externou sua solidariedade aos prefeitos e ao povo do Rio Grande do Sul e destacou a ajuda que Niterói enviou com as equipes de trabalho. “Nós estamos acompanhando muito de perto os acontecimentos e dialogando com prefeitos da região. Enviamos oito técnicos da Defesa Civil de Niterói e mais seis voluntários que ficaram lá alguns dias ajudando. Também mandamos mais de 300 toneladas de doações junto com um grupo de empresários gaúchos, principalmente no setor da gastronomia. Também quero deixar registrado que temos empresas de engenharia daqui de Niterói que têm trabalhado nas nossas obras de contenção de encostas e na geotecnia e estão se organizando e já se deslocando para o Grande do Sul para ajudar através das suas equipes técnicas. Estamos mobilizados e à disposição para ajudar”, reforçou o prefeito.

A situação alarmante do Rio Grande do Sul começou nos últimos dias de abril e permanece com previsão de chuvas por mais algum tempo devido aos fenômenos meteorológicos que atingem a região. A Frente Nacional dos Prefeitos tem se mobilizado com diversas ações, de forma integrada, para dar apoio e suporte aos municípios que estão no enfrentamento da tragédia.