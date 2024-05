Niterói: obras de drenagem e pavimentação no bairro Maravista II, na Região Oceânica de Niterói - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 18/05/2024 19:47

Niterói – A Prefeitura deu a ordem de início neste sábado (18) para as obras de drenagem e pavimentação no bairro Maravista II, na Região Oceânica. Ao todo, 20 ruas serão beneficiadas, num total de 8,5 KM de extensão. Além de melhorias na infraestrutura, as vias também serão equipadas com meios-fios e as calçadas existentes passarão por um processo de requalificação. O investimento é de R$ 59 milhões, e a previsão de conclusão dos trabalhos é para maio de 2025.

"Esse é um momento muito importante, o início de mais uma intervenção que fará história aqui na Região Oceânica. Essa e outras intervenções fazem parte de um plano que preparamos para a cidade de Niterói e que, desde 2013, estamos colocando em prática. Se somarmos todo o investimento feito de 2013 até agora na região oceânica, a gente passa da marca de um bilhão de reais. Nessa bacia aqui, a gente precisou começar com os bairros mais próximos da lagoa. Porque toda obra de drenagem é assim. Se você começa pela parte mais alta, você inunda a parte de baixo. E a gente foi fazendo dessa forma. Fomos desenvolvendo os projetos para cada comunidade, e agora a gente chega aqui no Maravista 2. Somente nessa obra, serão quase 60 milhões de reais investidos e 20 ruas atendidas, com um projeto de drenagem que vai resolver os problemas da região", afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

O secretário municipal de Obras, Vicente Temperini, destacou todo o trabalho de urbanização e drenagem já realizado em vários bairros da Região Oceânica. “Há dez anos, recebemos essa missão de drenar e pavimentar toda a Região Oceânica. Nós começamos lá atrás com o Túnel Charitas-Cafubá e, ao mesmo tempo, a gente foi urbanizando todos os bairros. Hoje já estamos chegando próximo de 500 ruas urbanizadas ou com as obras iniciadas. É muito orgulho, como engenheiro, ver essas obras tão importantes para a população saírem do papel”.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) é a responsável pela obra. O diretor de Obras Especiais da Emusa, Lincoln Silveira, destacou que as intervenções dão seguimento ao trabalho realizado no bairro. Segundo ele, esta é a segunda grande intervenção de urbanização realizada pela Emusa no Maravista. No início deste ano, foram concluídas obras em 75 ruas na região, incluindo o bairro de Serra Grande, que receberam pavimentação, meios-fios e rede de drenagem.

“A Emusa tem atuado com muito profissionalismo para levar dignidade e qualidade de vida à população de Niterói. Recentemente, realizamos entregas importantes no Maravista e, agora, damos prosseguimento a esse trabalho, com o início de mais uma grande obra de urbanização na região. Quero agradecer a toda a nossa equipe, que não mede esforços para realizar um trabalho de qualidade e excelência para o desenvolvimento da nossa cidade”.

