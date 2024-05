Jogos Escolares de Niterói 2024: abertos com uma grande festa no ginásio do Colégio Salesiano - Luciana Carneiro/Ascom

Publicado 18/05/2024 07:55

Niterói – Os Jogos Escolares de Niterói 2024 foram abertos com uma grande festa no ginásio do Colégio Salesiano, em Santa Rosa. Esta edição do JEN recebeu um número recorde de inscrições: mais de 7,5 mil estudantes de 83 escolas municipais, estaduais, federais e particulares da cidade vão participar da competição, que é um dos maiores torneios escolares do Brasil. O evento é realizado pela Prefeitura de Niterói, em uma parceria das secretarias municipais de Esporte e Lazer, e de Educação.



O prefeito Axel Grael participou da festa de abertura do JEN e destacou a relevância do evento para os estudantes de Niterói. “Nossa cidade recuperou o que foi o JEN no passado. Niterói foi pioneira na organização de jogos estudantis. Muitos atletas começaram nesse tipo de evento e o JEN é uma grande oportunidade de colocar as escolas municipais, estaduais, federais e as escolas particulares juntas, praticando esporte. Essa é uma grande festa, uma grande integração entre os alunos. Eu fico muito feliz, porque trabalhamos muito para que a cidade tivesse os Jogos Escolares de volta com essa vibração, com essa presença muito ampliada das escolas públicas, que não estavam participando”, explicou Axel Grael.



A festa no ginásio do Colégio Salesiano teve show da banda Bloody Mary, apresentação de Tecido Acrobático com o Grupo Pendurados e desfile dos estudantes das 83 escolas que vão participar do JEN. A pira da competição foi acesa pela ex-atleta Valeskinha, natural de Niterói e campeã olímpica de vôlei em Pequim (2008).



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rubens Goulart, ressaltou que o JEN fica maior a cada ano.“Os Jogos Escolares, a cada ano que passa, se tornam um evento maior pelo número de escolas que estão participando . A competição agora vai até dezembro. São 83 escolas. Estamos melhorando as estruturas para os alunos ao longo do ano e acho que isso está fazendo com que as escolas tenham mais conforto e tranquilidade para participar", afirmou Goulart.



Este ano, o JEN tem cinco categorias: alunos nascidos até 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014. As modalidades são as tradicionais de campo e quadra (futebol, basquete, fut-7, futsal, handebol e vôlei); modalidades de praia (beach soccer, handebol de areia, vôlei de praia, altinha e futevôlei); rugby; futmesa; cabo de guerra; e modalidades especiais (badminton, basquete 3 x 3, ginástica rítmica, luta olímpica, natação, skate, tênis de mesa, xadrez, judô e queimado). Haverá ainda modalidades para crianças de 8 a 10 anos como basquete, futsal, vôlei e handebol. O JEN 2024 termina em dezembro.

O secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, enfatizou o investimento na área do esporte nas escolas de Niterói. “O JEN é a principal parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte. Estamos investindo nos Jogos Escolares com uma organização muito boa, confraternização, alegria e muitas medalhas. Estamos organizando cada vez mais as escolas da rede pública com os nossos professores de Educação Física. Vamos ter esse ano os melhores Jogos Escolares da história de Niterói”, concluiu Bira Marques.