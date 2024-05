A jornalista Gabriela Nasser, a secretária de Direitos Humanos e Cidadania de Niterói, Elana Costa, e o Pr. Edimar Guimarães Pereira - Divulgação/Ascom

Publicado 18/05/2024 08:10

Niterói - De acordo com as informações divulgadas pelos espectadores da apresentação teatral, o espetáculo gospel "O Amor Venceu" -- apresentado na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos -- foi comovente.

A Primeira Igreja Batista do Ingá, que realizou o evento, é uma família espiritual que vive a beleza da comunhão do corpo de Cristo, glorifica a Deus em alegre, bíblica e fervorosa adoração, fazendo discípulos e, no poder do Espírito Santo, proclama o evangelho de Cristo.

A congregação, comandada pelo Pr. Edimar Guimarães Pereira, possui abertura a todas as pessoas, sem qualquer restrição de raça, sexo, idade ou posição sócio-cultural-econômica. Fica na Rua Dr. Paulo Alves, 125, no Ingá.