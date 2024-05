Diversas ações estão programadas para a caravana, incluindo oficinas, debates, rodas de conversas e atividades culturais - Dani Hagge/Ascom

Diversas ações estão programadas para a caravana, incluindo oficinas, debates, rodas de conversas e atividades culturaisDani Hagge/Ascom

Publicado 18/05/2024 08:22

Niterói - Com o objetivo de fortalecer a representatividade feminina na política e estimular a participação em espaços de decisão, a “Caravana Mulheres pelo Brasil – Por um país com equidade e mais mulheres na política” dará início à sua jornada em Niterói. A cidade será a primeira de seis - em quatro estados -, que serão visitadas em uma iniciativa inédita. Organizada pela Secretaria Nacional das Mulheres do Partido Comunista do Brasil, o encontro acontecerá na próxima quinta-feira (23), a partir das 13h, na Universidade Federal Fluminense (UFF) e na Praça da Cantareira.

Ao longo do dia, diversas ações estão programadas, incluindo oficinas, debates, rodas de conversas e atividades culturais, com a presença de convidadas, entre elas: as comunistas da Cidade Sorriso, Natália Cindra, presidenta municipal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB); Walkíria Nictheroy, ativista de Direitos Humanos, professora antirracista e vereadora suplente; e Jô Moraes, ex-deputada Federal PCdoB MG, integrante do Comitê Central PCdoB e do Fórum Nacional Permanente sobre a Emancipação das Mulheres-FNPEM. Além disso, o evento contará com atrações especiais para encerrar o encontro, com DJ Kora, Samba Dandara e Jade Zimbra.

Para Daniele Costa, secretária nacional de Mulheres do PCdoB, o momento atual representa uma oportunidade crucial de reconstrução do Brasil pela ótica da representação feminina. "Após um ciclo de anos trágicos para a vida e a democracia, o tempo agora é de reconstruir o Brasil, principalmente sob a perspectiva da participação e protagonismo das mulheres em espaços de poder e decisão, tanto no Executivo, no Legislativo, quanto em outras instâncias a exemplo do Judiciário e do movimento social", destaca.

Walkíria Nictheroy também reforça a necessidade urgente da mobilização feminina para ocupar os espaços de decisão. “Nós, mulheres, somos as protagonistas em várias esferas da sociedade. Lutamos dentro das nossas casas, nos destacamos no mercado de trabalho, na carreira acadêmica e também na política. Mas, especialmente neste cenário político, ainda somos minoria e pouco reconhecidas. Por isso, precisamos estar cada vez mais inseridas em espaços de decisão. E isso só pode ser feito por meio de muita mobilização e conscientização”, afirma.

Segundo a ativista, “Neste contexto, a caravana das mulheres se faz muito necessária em Niterói. Trata-se de uma cidade que tem sua maioria formada por mulheres (54,19%), diante de 45,81% de homens. Mas tais números não se traduzem na representatividade política da cidade. Na Câmara de Vereadores, por exemplo, das 24 cadeiras, apenas uma é ocupada por uma mulher. E a Caravana surge como uma resposta para ocupar tal espaço político”.

As atividades promovem a multiplicação de conhecimentos e estratégias para potencializar o protagonismo social e a equidade. Com a participação de especialistas em gênero, professoras, artistas, militantes, parlamentares, trabalhadoras e estudantes, as mulheres poderão desenvolver uma plataforma de políticas públicas destinadas a promover cidades democráticas, inclusivas e sustentáveis, em antecipação às eleições de 2024. As próximas cidades percorridas serão: Rio de Janeiro, Petrópolis (RJ), Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Salvador (BA).

PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA DE NITERÓI:

13h às 15h - Oficina de Instagram: Primeiros passos para construir suas Redes

Oficineira: Luiza Arruda

Local: UFF Gragoatá

15h às 17h - Oficina com Centro de Teatro do Oprimido (CTO)

Ementa: A oficina apresenta princípios básicos da teoria do Teatro do Oprimido e a experimentação prática do método, através de jogos e exercícios do arsenal e da Estética do Oprimido e criação de um embrião artístico. É indicado para quem quer conhecer o Teatro do Oprimido e discutir conceitos de opressão.

Local: UFF Gragoatá

17h às 18h - Roda de conversa

Tema: Virando a Mesa do Poder: Eleger mulheres progressistas para a construção de cidades mais humanas

Mediadora: Bia Lopes

Convidadas: Walkíria Nictheroy, Jô Moraes e Natália Cindra

Local: UFF Gragoatá

18h às 22h30 - Atividade cultural

Convidadas(os): DJ Kora, samba Dandara e Jade Zimbra

Local: Praça da Cantareira